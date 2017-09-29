Власти Белогорска рассказали о происхождении убившего сослуживцев военного
В пресс-службе главы Белогорска рассказали подробности о военнослужащем, который открыл огонь на полигоне в Амурской области и убил троих сослуживцев, передает РИА «Новости».
«Гасан Омарович Абдулахадов, родился в Кизлярском районе Дагестана 17 июня 1994 года. Звание ефрейтор», — рассказали представители главы города.
Абдулахадов проходил службу в качестве водителя-электрика радиостанции роты связи батальона связи.
Источник: Газета.ру