По факту стрельбы на полигоне в Амурской области возбуждено уголовное дело

Застреливший двух военнослужащих и офицера молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство».

Как сообщает Следственный комитет России 29 сентября, сейчас на полигоне в Амурской области сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы поступка военнослужащего. Другая группа занимается розыском самого стрелявшего — по данным СМИ, он сбежал с автоматом и четырьмя магазинами патронов. По предварительной информации, он родился в Дагестане и был призван в армию из Нижневартовска.

"При проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл стрельбу из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое военнослужащих. Еще двое военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", – сообщает СК РФ.