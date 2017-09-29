Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста. Об этом в пятницу, 29 сентября, в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического ущерба», — написал он.

5 сентября представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составляет 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей). «Нами готовится назначение эколого-инженерной экспертизы», — подчеркнул он.

В мае представители Генеральной прокуратуры Украины заявили, что строительство Крымского моста может привести к региональной экологической катастрофе.

Сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.