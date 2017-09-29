Оперативник из Выборгского района признался в том, что обижал проституток

Под домашний арест 29 сентября отправлен оперативник из 36-го отдела полиции Выборгского района Юрий Колесников по делу об обиженных путанах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выборгский районный суд, удовлетворив ходатайство следствия, на два месяца отправил под домашний арест полицейского.

Накануне двух его коллег – опера угрозыска 36-го отдела Александра Мельникова и полицейского из 58-го Руслана Хвостова отправили в СИЗО по тому же делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже.

Жалобы нескольких дам из борделя в Выборгском районе они назвали ложными. Колесников признался в том, что обидел проституток во время летнего визита в дом терпимости. Тогда, как писала «Фонтанка», полицейские, по словам жриц любви, хамски вели себя с дамами, одна получила затрещину. Помимо прочего, после ухода оперов девушки с пониженной социальной ответственностью не досчитались мобильного телефона.