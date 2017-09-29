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29.09.2017 18:24
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«Фонтанка» за 60 секунд — 25 — 29 сентября

Петербургская учительница написала на лбу второклассника слово «дурак». Причем предупреждала же, что сделает это, если детки продолжат разрисовывать себе руки фломастерами. Следующее, что написала учительница, было заявление по собственному желанию. 

 

На втором месте по популярности среди читателей «Фонтанки» — Серега и Петя. Которые вместе с Андрюхой вынесли 60-килограммовый сейф из полпредства по СЗФО. Никто не ожидал. Они и сами не ожидали — шли-то в библиотеку.

 

Смольный будет считать зубные щетки, чтобы налоги от него не ушли. И баба Вера из второго подъезда ему поможет. Чиновники идут в очередной крестовый поход на дикий рынок аренды жилья.

 

В «Пулково» телетрап провалился под ногами женщины с годовалой внучкой на руках. Перед ними по трапу беспрепятственно прошли 90 пассажиров.

 

Градозащита по суду добилась запрета на любые нарушения высотного регламента при строительстве в Петербурге. Любые. Теперь даже флажок на крышу воткнуть нельзя будет. Что, на самом деле, не очень хорошо с точки зрения эстетики.

 

Павел Дуров сдал Telegram ФСБ, и она принялась его блокировать. WhatsApp, Facebook Messenger, Viber и Skype стоят в сторонке и смотрят, как мочат их конкурента.

 

Пора и о душах подумать — решил ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и продал с глаз долой общежитие в Кировском районе прямо вместе с жильцами. Шумели много.

 

В Испании уже двенадцатый год ловят страшную русскую мафию. Старинному делу тамбовско-малышевской ОПГ никак не дадут покрыться пылью.

 

Петербургский госуниверситет переселяют на колхозные поля. Воздух Финского залива на студентов решили не переводить.

 

И по традиции самое жаркое из пятничного вам в ленту: Смольный Навальному – закон. В общем, это все, что надо знать о навальнинге в Петербурге и 7 октября.

 

Английский астронавт Хелен Шарман заявила, что разнополый экипаж до Марса не долетит. Будут много отвлекаться. Депутат и космонавт Елена Кондакова сказала нам совсем другое. Команда из одних девочек до Марса не долетит. После этих слов в редакцию позвонили «из ФСБ».


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