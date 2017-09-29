Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен экс-глава Трансаэро

Ранее возглавлявший «Трансаэро» Александр Бурдин назначен гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

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