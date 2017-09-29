Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен экс-глава Трансаэро
Ранее возглавлявший «Трансаэро» Александр Бурдин назначен гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании «ВИМ-Авиа», назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера», — заявили в «ВИМ-Авиа».
Ранее адвокат Екатерина Павловская рассказала, что следствие предъявило обвинение главбуху авиакомпании «ВИМ-Авиа» Екатерине Пантелеевой.
В свою очередь адвокат Михаил Воронин сообщил, что следствие предъявило гендиректору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу официальное обвинение.
Источник: Газета.ру