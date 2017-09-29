Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон получит докторскую степень университета в Суонси. Об этом пишет издание The Guardian.

Как сообщается, Клинтон посетит Суонси, прибрежный город и графство Уэльса, 14 октября. Она получит награду в знак приверженности собственному делу и поощрению прав семей и детей во всем мире.

Профессор Ричард Дэвис сказал, что университет удостоен чести вручить награду бывшей первой леди США, которая признана фигурой огромной международной значимости и олицетворением прав человека.

«Огромная честь в том, что она выбрала университет в Суонси для своего первого публичного выступления в Великобритании после выборов. Это показывает, что нас ценят за качественные исследования и преподавательские методики, а также за влияние, которое университет имеет в глобальных проблемных отраслях», — отметил Дэвис.