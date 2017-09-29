Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже

Узнать детали о проектах компании New Nordic Group в можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб), MPIRES Выставке зарубежной недвижимости (ЦВК «Экспоцентр», 27-28 октября, Москва).

По данным Knight Frank спрос на покупку зарубежной недвижимости россиянами вырос на 15%. В большей части русских интересует элитное жилье (55%), вся остальная недвижимость – 45% – офисные и складские помещения, моллы и магазины, общежития, сообщает в отчете Knight Frank.

New Nordic Group – норвежская компания с офисами в Таиланде и России – запустила новый проект в Камбодже, где квартиры оформляются не просто во владение, а в собственность. Доход в долларах поступает любым удобным для инвестора способом, а выплаты происходят ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от выбранного инвест проекта.



Что выбирают русские инвесторы?

Юго-Восточная Азия для многих россиян все еще ассоциируется больше с туризмом, нежели с инвестициями, тем более в недвижимость.В Европе ценник на квадратные метры падает, и сейчас самое выгодное время поймать волну и заглянуть в будущее перспективных, но еще не полностью освоенных азиатских рынков жилья.



Окно в Европу или Врата в Азию?

В Германии, Австрии, Чехии, Словении, Венгрии нет недостатка в предложении коммерческих и жилых помещений. Однако, доходность, которую гарантируют брокеры, не превышает 2-5%. На студенческом жилье в Англии – можно выиграть больше: 4-5% в год, но арендаторов и агентов здесь найти сложнее, процесс расторжения договора может привести за собой значительные проблемы. Туристическое жилье в популярных курортах Кипра, Испании, Болгарии и Мальты приносит относительно низкую прибыль – 2-4% в год, что ниже даже возможного дохода от аренды в мегаполисах России. Так, в Москве средняя прибыль от недвижимости – 4,9%, а в Санкт-Петербурге – 5,2%.



Кардинально иная картина представлена в Азии. Интересные предложения можно увидеть на рынке недвижимости Таиланда, Индонезии, Вьетнама и Камбоджи: прибыль достигает 10% годовых, а договоры заключаются сроком до 10 лет.



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