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29.09.2017 22:07
26 Комментариев

Почему уходят губернаторы

Политологи вычислили факторы, влияющие на отставки губернаторов в регионах России. Правда, говорят они, работают эти законы не всегда, иногда назначения не поддаются никакой логике.
Почему уходят губернаторы
Алексей Куденко/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке по собственному желанию губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Срок его полномочий истекал в 2019 году, уже экс-губернатору 64 года. Толоконский стал четвертым губернатором, которого Путин отправил в отставку за пять дней, с 25 сентября. О предстоящем сложении полномочий также объявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Последний в разговоре с журналистами объяснил свой уход «озеленением кадров». С чем еще связана осенняя волна отставок глав регионов, выясняла «Фонтанка».

По разным оценкам, в ближайшие дни свои посты должны покинуть еще 7-10 губернаторов. Это будет уже вторая волна отставок. Первая состоялась минувшей зимой и весной. Тогда были назначены новые врио губернаторов в семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Республике Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Все новички победили в первом туре на выборах в единый день голосования в 2017 году. Сразу после этого в Кремле решились на осеннюю волну перестановок: с 25 сентября помимо Красноярского края сменились главы в Самарской  и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе и Дагестане, хотя последняя отставка официально еще не оформлена.

Как говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев, все ушедшие губернаторы (кроме главы Ненецкого автономного округа) – проблемные: у них низкие рейтинги и скандальная политическая повестка. На их место приходят «молодые технократы». «Это – политика молодых технократов. Иллюзий у населений сейчас нет, ситуация в стране стабильно плохая, вот и пытаются вместо смены идей организовать смену лиц», – объяснил политолог волну губернаторских отставок.

По словам Кынева, несмотря на наметившиеся тренды, они не всегда работают: так, хотя большинство уходящих губернаторов имеют пенсионный возраст, 73-летнему и часто болеющему главе Кузбасса Аману Тулееву отставка не грозит. «Он – символ для региона, у него есть политическая сила и рейтинг, что нужно для предстоящих президентских выборов», – добавил Кынев.

Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что следующим, кто покинет губернаторское кресло, может быть … кто угодно. «Вроде есть закон о том, что губернаторов выбирает народ, а значит они должны досидеть до конца своего срока, а на самом деле губернаторы работают до тех пор, пока они угодны президенту», – утверждает он. По его словам, логика отставок сложно вычисляема, так как для каждого из кажущихся таковыми правил (возраст, срок правления, экономическая стабильность региона) есть исключения.

Еще один критерий для смены власти в субъекте называет политический консультант Петр Быстров: это – конфликты с элитами. «У абсолютного большинства нынешних отставников сложились конфликты с элитой региона, а значит они не могли гарантировать высокий уровень поддержки при голосовании на президентских выборах», – объясняет он. По словам Быстрова, логика в ходе осенней волны отставок есть, точнее то, что ее кто-то не понимает, вовсе не означает, что ее нет.

Более масштабную аналитику составили специалисты из холдинга «Минченко и консалтинг». Они вычленили 9 критериев, которые влияют на возможные отставки и на выживаемость. Первый – поддержка так называемого Политбюро 2.0 (лидеры крупных российских элитных групп), больше всего баллов по этому критерию может получить тот, кто имеет прямой контакт с главой государства. Второй и третий критерий – наличие большого проекта в городе под управлением губернатора и экономическая привлекательность региона, чем она ниже, тем меньше групп влияния будут претендовать на руководство регионом и, соответственно, больший балл в рейтинг выживаемости получает губернатор по этой статье. Еще один критерий – окончание полномочий: чем ближе следующий электоральный цикл, тем менее прочными оказываются позиции губернатора. Также оцениваются наличие у губернатора уникального позиционирования, качество политического менеджмента. Последние три критерия связаны с конфликтами губернатора на федеральном и региональном уровне, а также уголовные преследования членов команды губернатора.

Таким образом группа специалистов под руководством Евгения Минченко определила 16 губернаторов в группу риска. Все пятеро уже заявивших об отставке оказались там. По версии авторов исследования, следующими главами регионов, которые будут отставлены, могут оказаться главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев. Кроме того, согласно Минченко, перешел красную отметку и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По информации же «Фонтанки», он не входит в список губернаторов нынешнего отзыва. Вероятно, он мог получить низкий балл по критериям Минченко из-за оценки экономической привлекательности региона, вызывающей у многих интересантов желание побороться за влияние на него.

К слову, проанализировали эксперты и тех, кто приходит на места уволенных и ушедших. Как утверждается в докладе, после назначений определенные бонусы в качестве лояльности новых врио губернаторов получили Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Алексей Белоусов, Алишер Усманов, Алексей Миллер и другие представители элиты. Что же касается самого отбора кандидатов, то им занималась команда администрации президента под руководством куратора внутреннего политического блока – Сергея Кириенко.

Как замечает «Минченко и консалтинг», многие представители «молодой поросли», пришедшей на смену прежним руководителям регионов, познакомились с Владимиром Путиным в непростой период его нахождения на посту председателя Правительства РФ и существования так называемого «властного тандема».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

P. S.: согласно опросу «Фонтанки», "губернаторопад" – это к чему? 58.25 % ответили, что к выборам по весне, 21.62 % считают, что чего-то не знают, 7.14 % уверены – чтоб в регионах Москву не забывали, 7.00 % не видят смысла в этом вопросе, 5.99 % согласились с высказыванием Абдулатипова про озеленение. В голосовании приняли участие 1485 человек.


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комментарии пользователей (26)
agree
30 сентября 2017 г. 19:58
mavar:
Аркашку на царство???
Какого такого Аркашку? Этого???
hh9
agree
30 сентября 2017 г. 19:47
mikkola:
За исключением Хорошавина и Белых.
Ещё легендарного Гайзера забыли, который за годы своего руководства республикой Коми спёр 3,5 млрд рублей.
Батарейкин
30 сентября 2017 г. 18:12
proritsatel: кг/ам
mavar
30 сентября 2017 г. 17:56
Аркашку на царство???
Bobanya
30 сентября 2017 г. 16:37
на мой взгляд, нет никакой разницы, кто сидит в губернаторском кресле, все равно все вопросы решают наверху... с тем же успехом в кресло можно посадить Поклонскую, она хотя бы внешне не страшила, а толку будет ровно столько же...
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