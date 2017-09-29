ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»

С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.

В рамках конгресса компания-застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои малоэтажные жилые комплексы представителям региональных агентств недвижимости, которые приедут из разных уголков страны, чтобы принять участие в мероприятии и ознакомиться с новыми строительными объектами в нашем динамично развивающемся городе.

«Образцовые кварталы» несомненно обратят на себя внимание потенциальных партнеров, наблюдающих растущий спрос на малоэтажные объекты в зеленых, экологически благоприятных районах города с развитой транспортной инфраструктурой. Вместе с тем «Образцовые кварталы» обладают всеми преимуществами современного строительства: кирпично-монолитная конструкция, система отопления – «теплый водяной пол», автономные газовые котельные, продуманные планировки, высокие потолки, широкие остекленные балконы и лоджии, бесшумные лифты «Schindler», благоустроенные зеленые дворы.

В рамках жилищного конгресса запланировано посещение «Образцовых кварталов».

3 октября 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» распахнет двери всем желающим участникам Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса. Необходима предварительная регистрация на сайте организатора.

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