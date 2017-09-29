Всё лучшее - детям

Каждый родитель мечтает, чтобы двор его дома был безопасным во всех смыслах этого слова. Такому требованию отвечают далеко не все современные дворы*.

На открытой дворовой территории малыши рискуют оказаться под колесами автомобилей, здесь могут совершенно спокойно оказаться посторонние – какая уж тут безопасность. Впрочем, есть положительные исключения, и не только в жилых комплексах высокого класса.

Пример качественного подхода – smart-комплекс «LEGENDA Дальневосточного». Проект камерный, и все, что предусмотрел застройщик в комплексе, предназначено только «для своих».

Компания LEGENDA

Для организации дворовой территории своих объектов компания LEGENDA привлекает специалистов не только в области проектирования и дизайна, но даже психологов, специализирующихся на детском досуге. Двор закрыт, охраняем и находится под видеонаблюдением сотен камер, поэтому детей можно без опасения отпускать на площадку – родители смогут следить за ребенком с помощью камер в режиме реального времени даже с экрана мобильного телефона.

Компания LEGENDA

Просторный внутренний двор разделен на несколько функциональных зон, ориентированных на детей разного возраста и интересов. Для малышей – игровое пространство с качелями, горками и песочницами, а для детей постарше – турники и игровые лабиринты, развивающие ловкость и фантазию. В центре двора расположена площадка для командных спортивных игр и занятий на гимнастических снарядах. Здесь же и амфитеатр для праздничных мероприятий или отдыха жильцов дома и их гостей. Обрамляет спортивную площадку и амфитеатр беговая дорожка.

Родители тоже будут чувствовать себя комфортно. В тихом углу двора – зона для спокойного отдыха взрослых. Здесь можно расположиться с ноутбуком за столом, спрятаться под навесом от дождя, а молодым мамам – почитать книгу, пока малыш спит в коляске.

Компания LEGENDA

Все познается в сравнении

В большинстве современных новостроек благоустройство ограничивается высадкой нескольких саженцев. Более ответственные застройщики создают ландшафтный дизайн, который позволяет сохранять привлекательный вид зеленых зон круглый год. То же самое с инфраструктурой: на одной и той же площадке можно поставить единственную на всех – от малышей до подростков – маленькую детскую площадку и пару скамеек. А можно – большой развивающий комплекс или несколько игровых зон для детей разного возраста.

Поэтому уровень благоустройства и безопасности зависит далеко не от норм, а от того, как девелопер относится к своему проекту.

*На правах рекламы