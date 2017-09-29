На «Ладожской» за сумкой вернулся хозяин, станция открыта

Станция метро Петербурга «Ладожская» была закрыта для проверки оставленного в вестибюле подозрительного предмета на три минуты вечером 29 сентября.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, вход и выход со станции были закрыты в 17:05, но уже через три минуты «Ладожская» заработала в обычном режиме — за своими вещами вернулся хозяин вызвавшей переполох сумки.

Напомним, на вход из-за технических проблем закрыта «Владимирская», на 40 минут до пяти вечера не работала станция «Крестовский остров» – взрывотехники проверяли бесхоз.