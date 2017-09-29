Пулково приготовилось к взлету

Аэропорт Петербурга заявил о рекордном росте числа новых направлений.

Петербуржцы, которым в последние годы зачастую приходилось искать обходные маршруты, чтобы добраться до места отпуска или командировки, смогут чаще пользоваться услугами домашнего аэропорта. Число направлений и частотность рейсов из Пулково, сильно сократившиеся из-за кризиса, девальвации и реорганизации «Аэрофлота», снова пошли в рост.

Маршрутная сеть, в первую очередь, расширится за счёт европейских направлений, рассказал в ходе пресс-конференции 29 сентября коммерческий директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин. Компания S7 вызвалась вывозить жителей Северной столицы поближе к горнолыжным курортам. С конца октября она начнет летать в Верону, Зальцбург, Инсбрук, Лион, Турин. «Дочка» «Аэрофлота» «Россия» впервые доставит пассажиров из Петербурга в чешский Пардубице.

Новыми пляжными направлениями станут Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, которую предлагает посетить «Россия», а также Тенерифе на Канарских островах, который добавили в свой график «Уральские авиалинии». Новинки будут недешевы: в среднем 50 тысяч рублей при выборе самого дешевого безбагажного тарифа. В обычные дни зимнего сезона цены на новые направления разнятся от 15 до 30 тысяч рублей, однако даты позже первой недели января пока доступны для брони не у всех игроков.

Курортами обновление расписания не исчерпывается. «Уральские авиалинии» также запустят полеты в Наманган, второй по величине город Узбекистана. Китайский перевозчик Lucky air начнет летать в Чэнду и Куньмин. Впрочем, эти направления, вероятно, будут больше востребованы со стороны гостей Северной столицы, а не ее жителей.

В общей сложности «Пулково» по итогам 2017 года откроет для себя 20 новых направлений: десять появились в летнем расписании, 11 заявлены на зиму, но один (бельгийский Льеж) исчез из расписания с прекращением работы «ВИМ-Авиа».

Ряд перевозчиков запустят новые для себя (но не для аэропорта) направления. Так, в этом году зимой из Петербурга можно будет улететь с компанией «Руслайн» в Таллин и Вильнюс, с «Россией» – на Гоа и Пхукет, с RedWings – в израильскую Овду, с «Ямалом» и «Уральскими авиалиниями» – в Тель-Авив.

Из ближайшего зарубежья добавятся новые рейсы в Тбилиси (Nordavia), Баку (Buta airlines) и Ургенч («Уральские авиалинии»). Возможностей улететь в другие города России также будет больше. RedWings будет летать в Сочи, Краснодар, Мурманск, Симферополь, «Руслайн» – в Нижний Новгород и Калининград, Nordavia – в Казань, Челябинск, Воронеж, Волгоград. Эти направления ранее были только в летнем расписании, но теперь компании решили продлить их на зиму. «Комиавиатранс» запустит новые рейсы в Архангельск и восстановит полеты во Владимир, «Саратовские авиалинии» – в Минск, Москву, Нарьян-Мар, «Северный Ветер» – в Минеральные воды, «Ямал» – в Салехард, Сочи, Красноярск, Новый Уренгой.

Чаще и чуть дешевле

Авиакомпании планируют летать чаще и по уже запущенным направлениям. Об увеличении частотности полетов из Пулково заявили 22 авиакомпании по 34 маршрутам.

Лидером по приросту станет Москва. «Северный ветер» добавил в расписание 10 новых рейсов в неделю в столицу, «Ямал» – 3, S7 – сразу 23. Из зарубежных направлений наиболее востребованы Хельсинки (6 дополнительных рейсов от Finnair) и Стамбул (два дополнительных рейса от Turkish Airlines и три от «России»). Таким образом, из Пулково будет совершаться на 90 рейсов в неделю больше, чем зимой прошлого года.

Всего с конца октября 2015-го по конец марта 2016 года из воздушной гавани Северной столицы отправились 26 361 рейс, то есть около 180 в неделю. Впрочем, о 50-процентном увеличении пока говорить рано. «Это заявленное расписание и открытые продажи. Авиакомпании могут изменить планы, если увидят [что спрос недостаточен], и тот или иной рейс отменить», – пояснил Евгений Ильин.

Пока статистика пассажиропотока внушает оптимизм. Если в 2015-м и в 2016-м пассажиропоток воздушной гавани Петербурга падал, то за восемь месяцев 2017 года «Пулково» перевезло 10,9 млн пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее.

«Курс рубля, который весной был даже крепче, чем сейчас, позволил туристам с оптимизмом смотреть на летний сезон, что сказалось на росте международного направления. Помогли возвращение чартеров в Турцию и рост въездного туризма, где лидируют направления Китая и Ирана», – прокомментировал Евгений Ильин.

За зимний сезон тоже можно быть спокойными. По оценке крупного сервиса бронирований OneTwoTrip, спрос петербуржцев на заграничные поездки с ноября по март по сравнению с прошлой осенью вырос на 20%.

Но рост уже начинает замедляться. По итогам всего 2017 года «Воздушные ворота Северной столицы» прогнозируют увеличение потока на 20% к 2016-му (до 16 млн человек), по итогам 2018-го – на 10% (до 17,6 млн человек).

Больше лоукостеров

По оценке OneTwoTrip, зимние авиапутешествия за рубеж обойдутся петербуржцам на 5% дешевле, чем в прошлом году. Средняя цена при бронировании билетов туда-обратно на текущий момент составляет 21 тыс. рублей. Помогло в этом не только укрепление рубля, но и выход на рынок лоукостеров. Например, благодаря открытию рейса «Победы» из Петербурга в Нальчик средняя стоимость перелета в ноябре – марте 2017 – 2018 годов снизилась на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Добраться до Будапешта благодаря приходу Wizz Air стало на 16% дешевле.

Пулково ранее уже заявляло о намерении увеличивать долю бюджетных перевозок, но пока развитие идет не так быстро, как хотелось бы. Безусловным лидером этого направления является «дочка» Аэрофлота «Победа». За восемь месяцев 2017 года она перевезла из Пулково 281 тысячу пассажиров, что более чем в два раза больше, чем год назад. В этом году список бюджетных перевозчиков пополнили венгерский WizzAir, азербайджанский Buta airlines и отечественный «Азимут».

Сейчас «Воздушные ворота Северной столицы» прорабатывают проект приспособления терминала «Пулково-2» под прием лоукостеров. Однако для этого нужно, чтобы помимо «Победы» появился еще один мощный игрок. «Сейчас ведутся переговоры с Air Asia, но пока конкретики нет», – сообщил Евгений Ильин. Препятствием для европейских лоукостеров помимо международных соглашений, которые ограничивают направления той страной, где зарегистрирована авиакомпания, является высокая стоимость визы.

«Они считают, что их клиенты, которые покупают билет за 30 евро, не готовы платить за ее оформление еще 120», – прокомментировал он.

Эксперты разделяют опасения авиакомпаний. «Для резкого спроса на лоукост-перевозки нужно упрощение визового режима, с одной стороны, и рост деловой активности и доходов населения – с другой. От аэропорта тут мало что зависит», – считает независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко . Кроме того, рынок бюджетных перевозок будет в большей степени расти не за счет жестких дискаунтеров, а за счет гибридных игроков, что станет возможным благодаря новым правилам провоза багажа.

Сам себе трансфер

«Пулково» также задумалось о внедрении системы self-connect для развития трансферных перевозок. Пока стыковочные рейсы с участием разных авиакомпаний возможны только при наличии договоренности между перевозчиками. Платформа, которую планирует использовать аэропорт, позволит составить маршрут автономно от них. При этом гарантом пересадки будет сам аэропорт. В случае потери стыковки он же обеспечит пассажирам посадку на следующий рейс. Cейчас трансферные пассажиры составляют лишь 3% от общего пассажиропотока «Пулково». И аэропорт видит перспективы развития в качестве стыковочного хаба. По словам Евгения Ильина, сейчас изучается соответствующий зарубежный опыт (лондонский Gatwick, миланская Malpensa), решение может быть принято в следующем году. Но, по мнению Андрея Крамаренко, значимого прироста трансферных пассажиров эта система не даст — их доля повысится не более чем на доли процента.

«В несколько раз увеличить число стыковочных рейсов невозможно без участия базового перевозчика. Но «Аэрофлот» в качестве хаба сейчас рассматривает Шереметьево», – сказал он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»