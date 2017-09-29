«Крестовский остров» открыт для пассажиров

Станция метро Петербурга «Крестовский остров» открыта для пассажиров вечером 29 сентября, безопасности горожан ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба городского метро, с 16:55 пассажиры вновь могут пользоваться станцией «Крестовский остров». Взрывоопасных предметов экстренные службы там не нашли, и через 40 минут после закрытия она заработала по обычному расписанию.

Напомним, на время проверки поезда проезжали платформу «Крестовского острова» без остановки.