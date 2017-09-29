iPhone надо, деньги есть

Почему модель Plus пользуется большим спросом, чем 8-й, куда делись огромные очереди, - ретейлеры поделились с «Фонтанкой» результатами первого дня продаж нового iPhone 8 в России.

Если в прошлом году несколько сотен фанатов Apple в преддверии выхода iPhone 7 провели бессонную ночь у дверей ГУМа в Москве, то в этом iPhone 8 там же встречали лишь два десятка человек, а в рядовых магазинах ажиотажа и вовсе не заметили.

Например, «Фонтанка» не обнаружила и намеков на давку с утра в «Галерее». При этом опрошенные представители крупнейших ретейлеров довольны уже завершившимся первым днём продаж на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Связной» начал продажи новинок в Санкт-Петербурге в 10:00, как и другие магазины, но даже без очередей в салонах не видит падения продаж по сравнению с прошлогодним iPhone 7.



«Мы не ожидаем снижения спроса на новинки по сравнению с предыдущим поколением iPhone, – рассказал «Фонтанке» руководитель пресс-службы компании «Связной» Сергей Тихонов. – Отсутствие большого количества покупателей утром 29 сентября обусловлено высоким спросом на новинки в период предзаказа. Многие вносили предоплату за гаджеты, приобретали устройства в рассрочку и заберут устройства в салонах и интернет-магазинах по окончании рабочего дня».

«Количество предзаказов предварительно сопоставимо с семеркой, – отметила руководитель отдела по связям с общественностью «Эльдорадо» Юлия Завьялова. – Но из-за неравного количества вариаций памяти и цветов их чуть меньше.

Для справки: у iPhone 7 были 32/128/256 – черный/черный глянец/золотой/розовый/серебристый и 7 Plus так же, всего 30 моделей. У восьмерки только 64 и 256 – серый/золотой/серебристый, всего 12 моделей.



«Несмотря на то что в других странах выход новинки от Apple не пользуется большим успехом, мы наблюдаем хорошую статистику по предзаказам. В целом можно сделать вывод о том, что iPhone 8 ждут в России и готовы приобретать, – отметил Егор Табула, руководитель товарного направления «Планшеты и техника Apple» интернет-компании «Юлмарт».

Схожими впечатлениями делятся и другие ретейлеры, отмечая, что продажи начались на уровне 2016 года. Причем лидером стала не базовая модель iPhone 8 64Gb, а дорогая версия iPhone 8 Plus.



«Ажиотаж в день старта продаж не является показателем спроса на iPhone 8, – вторят коллеге в пресс-офисе MediaMarkt. – По нашей оценке, спрос на новые модели будет таким же, как и в 2016 году, но продажи будут более равномерными. Например, сейчас лидером стали модели iPhone 8 Plus в максимальной комплектации 256 GB (space grey) с долей около 60%, на втором месте – iPhone8 64 GB».

«Результаты продаж на Дальнем Востоке, в Сибири и первая половина дня в центральных регионах подтверждают, что линейка iPhone 8 интересна россиянам – спрос сопоставим с iPhone 7. В этом году порядка 60% покупателей выбирают модель Plus с увеличенным размером экрана», – сообщила «Фонтанке» руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева.

В «Эльдорадо» «Фонтанке» даже озвучили топ устройств по итогам первого дня продаж. Он выглядит так: первыми идут Apple iPhone 8 64Gb цветов Space grey и Gold, а следом Apple iPhone 8 Plus 64Gb в аналогичных расцветках. Замыкает ТОП-5 – Apple iPhone 8 64Gb в цвете Silver.

В ноябре магазины ожидают второй пик продаж — старт нового iPhone X.

«Мы понимаем на сегодняшний день, что спрос по сравнению с iPhone 7 разделился на две части: есть iPhone 8, есть iPhone X, – рассказала «Фонтанке» руководитель пресс-службы Re:store Людмила Семушина. – В этом году у нас получается два старта продаж двух разных телефонов. Мы сравнили первые 4 часа продаж Re:Store по всей сети и с аналогичным периодом прошлого года, когда начали продать iPhone 7 и показатели примерно одни и те же. Это означает, что с началом продаж iPhone X спрос будет еще выше».

По данным Mobile Research Group, в России около 100 тыс. обеспеченных поклонников Apple, для которых фактор цены не будет определяющим. Примерно так же отзываются о своих клиентах и сами продавцы.

«Если говорить о стоимости гаджетов – iPhone 8, 8 Plus, X, – то цена в случае с устройствами Apple и флагманскими смартфонами в целом не относится к главным факторам, который значительно влияет на решение покупателей о приобретении смартфонов высоких ценовых сегментов, – отметил Сергей Тихонов. – По данным «Связного», за 7 месяцев 2017 года россияне купили на 26% больше аппаратов стоимостью более 40 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. На популярность флагманов влияет широкий выбор программ рассрочки и кредитов».

«Наша практика показывает, что любители iPhone на цену смотрят во вторую очередь, – согласилась с коллегой Семушина. – В первую очередь они смотрят, что нового появилось в телефоне, так как хотят, выложив телефон на стол, чтобы все видели – у них самая последняя модель».

«Ни для кого не секрет, что многие буквально считают дни до старта продаж и готовы отказаться от других покупок, чтобы стать владельцем нового iPhone. Преимущественно подобные дорогостоящие устройства покупают приверженцы бренда или ценители инновационных технологий», – отметила Марина Савкина, управляющая Северо-Западного филиала «Евросети».

«Есть аудитория, которая готова нести высокие затраты за возможность «быть в тренде». Есть покупатели, которые действительно стараются максимально использовать заложенные в устройстве возможности, для них начинка – решающий фактор. Так или иначе каждый год психологическую планку стоимости смартфона повышает сам потребитель. В этом году мы в очередной раз можем убедиться в том, что поклонники бренда готовы приобретать телефоны Apple даже за 1000$+», – резюмировал представитель «Юлмарта».

Напомним, что расточительным яблочным фанатам в этом году действительно придётся раскошелиться больше обычного. Цена iPhone 8 начинается с 56,9 тыс. рублей, а iPhone 8 Plus — с 64,99 тыс. рублей. А юбилейный iРhone Х, который появится на прилавках 3 ноября, обойдется им в 79,9 тыс.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»