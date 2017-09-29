iPhone надо, деньги есть

Еще
10:41 02.10.2017
Пришлите свою новость!
10:33
Пешеход получил удар ножом за замечание водителю в Петербурге
10:10
Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
10:05
В Киришах задержали любителя школьниц
09:59
Стрельба в Лас-Вегасе: двое погибли, 24 ранены
09:42
В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона
09:37
Оформление финской визы займёт не больше 11 дней
09:33
Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить
09:26
У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика
09:20
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка
09:12
СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка
09:06
На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»
08:59
Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды
08:54
Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти
08:44
«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей
08:35
Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины
08:26
На КАД заметили странного водителя: он «пытался себя убить»
08:21
Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину
08:05
«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей
07:40
Каталонцы проголосовали за независимость
07:27
Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ
01:15
Дмитрий Быков поделится с петербуржцами предчувствием войны
01/10
Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика
01/10
В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек
01/10
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча
01/10
В центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за пожара
01/10
Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки
01/10
Грузовик разворотило после ДТП с автобусом на перекрестке Индустриального и Хасанской
01/10
По делу об опасных тренингах задержаны двое, муж и жена
01/10
Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт
01/10
Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии
01/10
Пожарная машина перевернулась на Пискаревском проспекте
01/10
Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек
01/10
На митинге против цензуры в Москве задержали больше 20 человек
01/10
В Дагестане ввели режим КТО из-за убийства участкового
01/10
В Якутск возвращаются свет, вода и тепло
01/10
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума
01/10
В Красном Селе такси врезалось в иномарку и загорелось
01/10
В Марселе неизвестный напал на прохожих с криком «Аллах акбар»
01/10
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
01/10
Расстрелянным руководителям СССР и Ленинграда на Левашовской пустоши установили стелу
01/10
Очевидец: В пригородах Барселоны голосование проходит мирно, у горожан праздник
01/10
«Академическая» открыта для пассажиров
01/10
Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге
01/10
«Академическая» закрыта на вход и выход
01/10
Планка долга для разрешения на выезд за границу повысилась
01/10
Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского
01/10
Из-за сбоя в системе регистрации Пулково часть пассажиров пошли на посадку с рукописными талонами
01/10
Руководство курсов личного роста задержано в Петербурге через 3 года после самоубийства клиентки
01/10
Упавший с высоты в полкилометра в Рождествено летел на самодельном мотодельтаплане
01/10
Туристов из Турции, застрявших там по вине «ВИМ-авиа», вывезут до 2 октября
01/10
Петербуржец лишился машины после ночи, проведенной в компании двух уголовников
01/10
В драке с мнимым сотрудником ФСБ на Московском чемпион России по MMA Вахаев сначала стрелял в воздух
01/10
Испанская полиция применяет шумовые гранаты и резиновые пули против голосующих в Каталонии
01/10
Минфин: Размер налога на интернет-покупки пока не определен
01/10
Якутск полностью обесточен из-за аварии на электростанции
01/10
Взрыв баллона с газом отправил украинца из Новосаратовки в реанимацию
01/10
Полиция Испании силой освобождает участки для голосования в Каталонии
01/10
На ЧМ-2018 в России появятся беспилотные автомобили
01/10
Возле «Чкаловской» насмерть разбился мужчина
01/10
Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет
01/10
В Каталонии начался референдум и столкновения с полицией
01/10
Финский фермер вырастил тыкву весом в 140 килограммов
01/10
В Петроградском районе изнасиловали девушку
01/10
Дворкович: Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» решится после 15 октября
01/10
Фестиваль Earlymusic вернёт музыкальное прошлое
01/10
В Таврическом саду соберутся военные оркестры
01/10
Стинг привезёт в Ледовый Дворец перекресток дорог
01/10
В театре «За Черной речкой» покажут «Кровавую разборку»
01/10
Swans исполнят лебединую песню
01/10
Создатель «Масяни» поделится «чисто питерскими заморочками»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
29.09.2017 17:00
23 Комментариев

iPhone надо, деньги есть

Почему модель Plus пользуется большим спросом, чем 8-й, куда делись огромные очереди, - ретейлеры поделились с «Фонтанкой» результатами первого дня продаж нового iPhone 8 в России.
iPhone надо, деньги есть
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Если в прошлом году несколько сотен фанатов Apple в преддверии выхода iPhone 7 провели бессонную ночь у дверей ГУМа в Москве, то в этом  iPhone 8 там же встречали лишь два десятка человек, а в рядовых магазинах ажиотажа и вовсе не заметили.

Например, «Фонтанка» не обнаружила и намеков на давку с утра в «Галерее». При этом опрошенные представители крупнейших ретейлеров довольны уже завершившимся первым днём продаж на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Связной» начал продажи новинок в Санкт-Петербурге в 10:00, как и другие магазины, но даже без очередей в салонах не видит падения продаж по сравнению с прошлогодним iPhone 7.
 

«Мы не ожидаем снижения спроса на новинки по сравнению с предыдущим поколением iPhone, – рассказал «Фонтанке» руководитель пресс-службы компании «Связной» Сергей Тихонов. – Отсутствие большого количества покупателей утром 29 сентября обусловлено высоким спросом на новинки в период предзаказа. Многие вносили предоплату за гаджеты, приобретали устройства в рассрочку и заберут устройства в салонах и интернет-магазинах по окончании рабочего дня».

«Количество предзаказов предварительно сопоставимо с семеркой, – отметила руководитель отдела по связям с общественностью «Эльдорадо» Юлия Завьялова. – Но из-за неравного количества вариаций памяти и цветов их чуть меньше.

Для справки: у iPhone 7 были 32/128/256 – черный/черный глянец/золотой/розовый/серебристый и 7 Plus так же, всего 30 моделей. У восьмерки только 64 и 256 – серый/золотой/серебристый, всего 12 моделей.
 

«Несмотря на то что в других странах выход новинки от Apple не пользуется большим успехом, мы наблюдаем хорошую статистику по предзаказам. В целом можно сделать вывод о том, что iPhone 8 ждут в России и готовы приобретать, – отметил Егор Табула, руководитель товарного направления «Планшеты и техника Apple» интернет-компании «Юлмарт».

Схожими впечатлениями делятся и другие ретейлеры, отмечая, что продажи начались на уровне 2016 года. Причем лидером стала не базовая модель iPhone 8 64Gb, а дорогая версия iPhone 8 Plus.
 

«Ажиотаж в день старта продаж не является показателем спроса на iPhone 8, – вторят коллеге в пресс-офисе MediaMarkt. – По нашей оценке, спрос на новые модели будет таким же, как и в 2016 году, но продажи будут более равномерными. Например, сейчас лидером стали модели iPhone 8 Plus в максимальной комплектации 256 GB (space grey) с долей около 60%, на втором месте – iPhone8 64 GB».

«Результаты продаж на Дальнем Востоке, в Сибири и первая половина дня в центральных регионах подтверждают, что линейка iPhone 8 интересна россиянам – спрос сопоставим с iPhone 7. В этом году порядка 60% покупателей выбирают модель Plus с увеличенным размером экрана», – сообщила «Фонтанке» руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева.

В «Эльдорадо» «Фонтанке» даже озвучили топ устройств по итогам первого дня продаж. Он выглядит так: первыми идут Apple iPhone 8 64Gb цветов Space grey и Gold, а следом Apple iPhone 8 Plus 64Gb в аналогичных расцветках. Замыкает ТОП-5 – Apple iPhone 8 64Gb в цвете Silver.

В ноябре магазины ожидают второй пик продаж — старт нового iPhone X.

«Мы понимаем на сегодняшний день, что спрос по сравнению с iPhone 7 разделился на две части: есть iPhone 8, есть iPhone X, – рассказала «Фонтанке» руководитель пресс-службы Re:store Людмила Семушина. – В этом году у нас получается два старта продаж двух разных телефонов. Мы сравнили первые 4 часа продаж Re:Store по всей сети и с аналогичным периодом прошлого года, когда начали продать iPhone 7 и показатели примерно одни и те же. Это означает, что с началом продаж iPhone X спрос будет еще выше».

По данным Mobile Research Group, в России около 100 тыс. обеспеченных поклонников Apple, для которых фактор цены не будет определяющим. Примерно так же отзываются о своих клиентах и сами продавцы.

«Если говорить о стоимости гаджетов – iPhone 8, 8 Plus, X, – то цена в случае с устройствами Apple и флагманскими смартфонами в целом не относится к главным факторам, который значительно влияет на решение покупателей о приобретении смартфонов высоких ценовых сегментов, – отметил Сергей Тихонов. – По данным «Связного», за 7 месяцев 2017 года россияне купили на 26% больше аппаратов стоимостью более 40 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. На популярность флагманов влияет широкий выбор программ рассрочки и кредитов».

«Наша практика показывает, что любители iPhone на цену смотрят во вторую очередь, – согласилась с коллегой Семушина. – В первую очередь они смотрят, что нового появилось в телефоне, так как хотят, выложив телефон на стол, чтобы все видели – у них самая последняя модель».

«Ни для кого не секрет, что многие буквально считают дни до старта продаж и готовы отказаться от других покупок, чтобы стать владельцем нового iPhone. Преимущественно подобные дорогостоящие устройства покупают приверженцы бренда или ценители инновационных технологий», – отметила Марина Савкина, управляющая Северо-Западного филиала «Евросети».

«Есть аудитория, которая готова нести высокие затраты за возможность «быть в тренде». Есть покупатели, которые действительно стараются максимально использовать заложенные в устройстве возможности, для них начинка – решающий фактор. Так или иначе каждый год психологическую планку стоимости смартфона повышает сам потребитель. В этом году мы в очередной раз можем убедиться в том, что поклонники бренда готовы приобретать телефоны Apple даже за 1000$+», – резюмировал представитель «Юлмарта».

 

Напомним, что расточительным яблочным фанатам в этом году действительно придётся раскошелиться больше обычного. Цена iPhone 8 начинается с 56,9 тыс. рублей, а iPhone 8 Plus — с 64,99 тыс. рублей. А юбилейный iРhone Х, который появится на прилавках 3 ноября, обойдется им в 79,9 тыс.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (23)
lion405
30 сентября 2017 г. 02:35
alexpv:
А если по существу, то для меня загадка как можно тратить деньги на вещи, которые теряют в цене больше половины за пол-года год... Более безумной и безрассудной покупки сложно себе представить.
Посмотрите на это с другой стороны. Моему Айфону скоро пять лет. И у меня нет желания его поменять. Это хорошо сделанная вещь, лучший из смартфонов. И... Просто у меня есть куда применить мозговые усилия, а мой смартфон просто работает... И да, я могу себе позволить менять его на новые модели по их выходу в продажу... Но зачем? А "гламурных кисо" надо стричь... Тут уж ничего не поделаешь... И про "важны характеристики" — наглый обман. Большинство и пятью процентами возможностей смартфонов (не важно, на iOs, или на Android) не пользуется...
Если конечно денег куры не клюют, то можно и просто их сеять на поле чудес, но когда последние копят на эту туфту...
Понты многим дороже всего... Айфон — это понты. Но, при этом, это очень качественный и удобный в использовании продукт.
Satana
30 сентября 2017 г. 00:42
Те, кто помнит марксистко-ленинскую философию и научный коммунизм, знает, что данное явение называется "товарный фетишизм". Одна из характерных черт капиталлизма. Воистину, капитализм — дерьмо. Кто объяснит студентам платных ВУЗов, школьникам небедных родителей и молодым сотрудникам военных НИИ, что престижно иметь нетупую голову на плечах, а не айфон в кармане?
Gleb_Zheglov
29 сентября 2017 г. 23:55
Какое-то ну совершенно тупое потребительство.
Temp
29 сентября 2017 г. 23:06
alexpv: Леново P2 — 5000ма/ч, включи все — целый день будет работать )
Роднуля
29 сентября 2017 г. 22:08
Vegetables: Убейте лишние аппс или разрешите им работать только когда ими пользуетесь и батарея держит долго. День, полтора— точно.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47

Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании

Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
ЛСР
21.09.2017 12:17

«Группа ЛСР» открыла новый детский сад

В жилом комплексе «Антей», который «Группа ЛСР» построила в Московском районе Санкт-Петербурга, состоялось торжественное открытие детского сада
«4C: Санкт-Петербург»
19.09.2017 10:00

Санкт-Петербург на два дня превратится в столицу игровой индустрии

80 спикеров из крупнейших компаний игровой индустрии, доклады, мастер-классы, сертификация Unity и впервые — секция «Новые медиа»: 22–23 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция «4С»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка
СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка
«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей
«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей
Каталонцы проголосовали за независимость
Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ
В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек
Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии
Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек
Спираль 1917: Сентябрьская «Директория»
Как объединить библиотеки и освоить миллиард
iPhone надо, деньги есть
Клиентов в гробу видали
Минприроды потеряло счет лесу
За связь - пакетом
Почему Южный Курдистан не хочет жить с арабами
Петербургская учительница включила «дурака»
Спираль 1917 года: Выступление Лавра Корнилова
Кого сливает WikiLeaks
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург признан ведущим туристическим городом Европы

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Тосно» победил «Ахмат» благодаря голу Евгения Маркова

Новости компаний
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47
Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании
Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
ЛСР
21.09.2017 12:17
«Группа ЛСР» открыла новый детский сад
В жилом комплексе «Антей», который «Группа ЛСР» построила в Московском районе Санкт-Петербурга, состоялось торжественное открытие детского сада
«4C: Санкт-Петербург»
19.09.2017 10:00
Санкт-Петербург на два дня превратится в столицу игровой индустрии
80 спикеров из крупнейших компаний игровой индустрии, доклады, мастер-классы, сертификация Unity и впервые — секция «Новые медиа»: 22–23 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция «4С»
«Центр Развития»
15.09.2017 16:47
В ЖК «Образцовый квартал 3» заканчиваются монолитные работы
Совсем недавно, объявив о начале строительства нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3», компания ООО «Терминал-Ресурс» уже заканчивает монолитные работы на объекте
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.09.2017 13:06
«Уральские авиалинии» - лауреат Премии «Лидеры Безопасности»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лучшей компанией 2017 года по результатам ежегодной Премии «SafetyLeadersAward» в категории «Безопасность на транспорте: авиационная безопасность»
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
13.09.2017 10:40
Два банка аккредитовали квартал «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Газпромбанк» и АО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика»
«Эталон ЛенСпецСМУ»
12.09.2017 11:08
«Эталон ЛенСпецСМУ» построило дорогу рядом с ЖК «Орбита»
11 сентября рядом с жилым комплексом «Орбита», построенном компанией «Эталон ЛенСпецСМУ», состоялось открытие участка дороги вокруг дома 22/1 по улице Гжатской.
«Строительный трест»
11.09.2017 13:43
8 лот ЖК «Капитал» аккредитован ещё одним банком
Восьмой лот жилого комплекса «Капитал», строящегося компанией «Строительный трест» в Кудрово, аккредитован «Газпромбанком»
pixabay.com
08.09.2017 14:58
Гранитная мастерская Nisp расширяет каталог товаров и услуг
Мастерская Nisp, которая специализируется на проектировании и производстве изделий из натурального и искусственного камня, объявила о расширении каталога доступных товаров и услуг.
Цифровой ритейлер КЕЙ
07.09.2017 10:00
В супермаркетах цифровой техники КЕЙ появились боксы для сбора батареек
Цифровой ритейлер КЕЙ установил боксы сбора старых батареек. Теперь в супермаркетах сети посетители могут сдать отработавшие свой ресурс аккумуляторы для их дальнейшей утилизации и переработки
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.