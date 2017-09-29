Кокорин назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин стал лучшим игроком второй игровой недели Лиги Европы. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании, которое проходило на том же ресурсе, Кокорин набрал 39% голосов. Он опередил Константина Будеску («Стяуа»», 24%), Мануэла Фернандеша («Локомотив», 13%) и Марко Ливаю (АЕК, 10%).

Напомним, что в матче против "Реал Сосьедада", который прошёл накануне, Кокорин забил 2 гола. Это его третий дубль подряд в матчах Лиги Европы.