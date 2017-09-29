Путин принял отставку губернатора Красноярского края

Исполняющим обязанности губернатора Красноярского края вместо заявившего об отставке Виктора Толоконского будет Александр Усс, ныне занимающий должность председателя регионального парламента.

На должность Усс назначен 29 сентября указом президента России, он уже вступил в силу. Тем же документом глава государства объявил, что подписал прошение о досрочном сложении полномочий Толоконского.

Председателем Законодательного собрания Красноярского края Усс был с 1998 года, до этого он успел поработать заместителем губернатора в родном регионе, с 1993 по 2001 год был членом Совета Федерации. Кто заменит его на посту главы парламента, пока неясно.

Напомним, Толоконский заявил об отставке 27 сентября на встрече с местным правительством и депутатами. Срок его полномочий истекает в 2019 году. Всего за последние дни сменились главы в пяти регионах — в Самарской и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе и Дагестане, хотя последняя отставка официально еще не подписана.

Все четыре губернатора входили в список газеты «Коммерсант» в статье о грядущей чистке в рядах глав регионов.