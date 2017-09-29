Водоканал отключает петербургские фонтаны

С 1 октября петербургский Водоканал приступит к отключению городских фонтанов. Последние вентили перекроют 30 октября. О планах по отключению сообщается на официальном сайте Смольного.

В воскресенье перестанут работать фонтан на озере Разлив в Сестрорецке, фонтан «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте, а также фонтаны в Кронштадте – «Рыбки», «Жемчужина», «Водовоз» и на Ленинградской улице. На следующий день отключат комплексы на Московской площади и площади Ленина. Фонтан в Южно-Приморском парке Победы прекратит работу 17 октября.

Последними на зимовку уйдут фонтаны у Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере на Манежной площади и фонтан-поилка у Воронихинской решетки. С их отключением 30 октября завершится фонтанный сезон.



Сейчас в управлении Водоканала 110 фонтанов и фонтанных комплексов, из них в 2017 году функционировала ровно половина, остальным требуется ремонт или реконструкция. В проекте бюджета на 2018 год в адресной инвестиционной программе на проектирование и реконструкцию заложено около 72 млн рублей.