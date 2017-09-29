В ЗакСе чиновникам показали антисанитарные ярмарки

В комитете по законодательству в петербургском парламенте 29 сентября чиновникам комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка показали организованные с нарушением санитарных норм и закона ярмарки в Кировском районе. Обнаружил их депутат от КПРФ Александр Рассудов.

В частности, одна из них расположена на проспекте Ветеранов, дом 91/1. Вместо информационного стенда депутат нашел лишь надпись «Ярмарка» на одной из пестрых палаток. Лишь в двух из 25 шатров шла торговля продуктами: арбузами и сладостями, в остальных с лотков реализовывали товары фабричного производства – колготки, трусы, носки и тапки. Сама ярмарка по документам заявлена как точка реализации продукции народного промысла производителей Петербурга и области, продуктов питания и трикотажа. Также депутат увидел антисанитарию: ящики с конфетами стояли прямо на земле, туалеты отсутствовали. Вместо демонстрации сертификатов один из торговцев сказал: «Это же ярмарка, а не магазин».

Помимо прочего депутат решил пройтись по двум соседним заявленным в едином реестре комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка ярмаркам, однако не нашел их вовсе.

Ярмарку на проспекте Ветеранов, дом 91/1, согласно документам реестра, организовывала компания «Трансторг» предпринимателя Артура Агзамова.

Представители комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка на заседании в парламенте предположили, что данная ярмарка не имеет отношения к их комитету, однако пообещали разобраться.

Парламентский комитет по законодательству намерен направить письменный запрос в комитет.