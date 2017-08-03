Президент Молдавии встретится с объявленным персоной нон грата Дмитрием Рогозиным

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен 4 августа встретиться в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Об этом он написал в своем Facebook 2 августа.

Ранее в среду Кишинев объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в том, что подобное решение имеет юридическую силу.

МИД России выразил протест Кишиневу в связи со случившимся. В ведомстве также подчеркнули, что этот инцидент может дестабилизировать ситуацию в регионе в целом, в том числе в непризнанной Приднестровской молдавской республике.

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что кабинет министров страны втягивает Кишинев «в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт»