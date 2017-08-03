У Новой Деревни нашли висящего мертвеца

Мертвого мужчину обнаружил прохожий под путепроводом в Приморском районе Петербурга утром 2 августа. Тело висело напротив железнодорожной станции Новая Деревня.

Как стало известно «Фонтанке», личность погибшего установили быстро. На месте нашлись документы, из которых следовало, что ему 26 лет и родился он в Кемеровской области. В прошлом молодого мужчины нашлись проблемы с законом и судимость, а в настоящем — с жильем, поскольку при жизни он обитал в приюте.

Тело направили в морг. Проводится проверка.