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03.08.2017 00:35

У Новой Деревни нашли висящего мертвеца

Мертвого мужчину обнаружил прохожий под путепроводом в Приморском районе Петербурга утром 2 августа. Тело висело напротив железнодорожной станции Новая Деревня.

Как стало известно «Фонтанке», личность погибшего установили быстро. На месте нашлись документы, из которых следовало, что ему 26 лет и родился он в Кемеровской области. В прошлом молодого мужчины нашлись проблемы с законом и судимость, а в настоящем — с жильем, поскольку при жизни он обитал в приюте.

Тело направили в морг. Проводится проверка.

 


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