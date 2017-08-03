Экс-тренер «Зенита Мирча Луческу возглавил сборную Турции

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба турецкой футбольной федерации. Контракт 72-летнего румынского специалиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.
Предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим. Он покинул пост 26 июля.
Луческу уже работал в Турции главным тренером стамбульских «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» специалист становился чемпионом (2003), а с «Галатасараем» — чемпионом (2002) и обладателем Суперкубка УЕФА (2000).