Экс-тренер «Зенита Мирча Луческу возглавил сборную Турции

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба турецкой футбольной федерации. Контракт 72-летнего румынского специалиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

Предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим. Он покинул пост 26 июля.

Луческу уже работал в Турции главным тренером стамбульских «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» специалист становился чемпионом (2003), а с «Галатасараем» — чемпионом (2002) и обладателем Суперкубка УЕФА (2000).

Об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера «Зенита» было объявлено 28 мая. Под руководством 71-летнего специалиста «Зенит» занял третье место в российской премьер-лиге, не сумев получить путевку в Лигу чемпионов. Луческу возглавил клуб летом 2016 года.