Число пострадавших от взрывов боеприпасов в Абхазии россиян увеличилось до 35 человек

Число россиян, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в Абхазии, увеличилось до 35 человек. Об этом 2 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря посольства России Турала Джавадова.

«60 человек пострадавших, 35 россиян, из которых 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но даже их жизни ничего не угрожает, все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России», — пояснил Джавадов.

Начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия рассказал, что, по данным медиков, никто из пострадавших при взрыве не находится в тяжелом состоянии. По его словам, в основном люди получили осколочные ранения.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени. Пострадавших отвезли в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты.