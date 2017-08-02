Дочь экс-совладельца Балтийского банка лишилась подарков из-за долгов отца

Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев получит обратно пять земельных участков и два дома, которые раньше подарил дочке. Такое решение, как стало известно «Фонтанке» 2 августа, принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Инициатором возврата недвижимости стал финансовый управляющий Олег Елисоветский. Сам Исаев в начале этого года стал банкротом. Против удовлетворения ходатайства Елисоветского он возражал.

Из материалов дела следует, что в 2014 году экс-совладелец Балтийского банка и бенефициар девелоперского холдинга «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН) заключил со своей дочерью три договора дарения. По документам, она получала пять земельных участков в Сестрорецке – на Парковой улице и на улице Максима Горького, а также два дома.

Елисоветский пришел к выводу, что на момент заключения этих договоров у Исаева уже имелись долги по кредитам на 1 млрд рублей.

«Дарение имущества осуществлено со злонамеренной целью причинения вреда кредиторам путем уменьшения размера принадлежащего должнику имущества. Это исключило возможность удовлетворения требований кредиторов за счет имущества Исаева», – говорится в материалах дела.

При этом, как утверждает финансовый управляющий, указанное имущество никогда не выбывало из фактического владения и пользования Исаева. Сам банкир против этого возражал.

По словам Исаева, на момент дарения земли и домов дочке, у него было и другое имущество, которого якобы было достаточно для удовлетворения требований кредиторов. Этих доводов суду оказалось недостаточно. Арбитраж удовлетворил требование финансового управляющего. Земельные участки и жилые дома теперь включены в конкурсную массу Исаева.

Напомним, финансовые претензии к нему предъявили две близкие к бизнесмену структуры. Так, Балтийский банк (ныне входит в банковскую группу Альфа-Банка) отсудил у бывшего совладельца 985 млн рублей. Структуры «ПАН» предъявили Исаеву требования по непогашенным займам разных лет на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Общая сумма долгов Исаева составляет почти 2,5 млрд рублей.

Второму совладельцу Балтийского банка Олегу Шигаеву тоже предъявлялись финансовые требования. Вопрос о его банкротстве могут решить уже в сентябре этого года. Но на данный момент более всего в Шигаеве заинтересованы следственные органы. Его обвиняют в мошенничестве на 3 млрд рублей и сейчас он находится в розыске. Уже длительное время бизнесмен находится в Швейцарии. По этой причине арестовали Шигаева в 2015 году заочно. Генпрокуратура РФ в прошлом году направила в Швейцарию запрос об его экстрадиции, но процедура застопорилась.