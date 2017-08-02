Медведев заявил о начале полноценной торговой войны США против России

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России ставит крест на надежде на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и свидетельствует о начале полноценной торговой войны против России. Об этом в среду, 2 августа в Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», — написал глава правительства.

Медведев указал, что подписание Трампом закона о санкциях свидетельствует о том, что американский истеблишмент вчистую его переиграл. «Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — считает премьер-министр России.

«При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней, но и внутренней американской политики», — цитирует Медведева Lenta.ru.

Он также подчеркнул, что санкционный режим США будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. «Он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности, отказ от решения важнейших международных проблем» — написал глава российского правительства.

Россия, в свою очередь, спокойно продолжит работу по развитию экономики и социальной сферы, будет заниматься замещением импорта и решать важнейшие государственные задачи, заявил Медведев. «Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции – в целом – бессмысленны. Мы справимся», — указал премьер.

Ранее в среду Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет антироссийских санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.