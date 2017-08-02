Еще
23:25 02.08.2017
Пришлите свою новость!
23:23
В Волхове вспомнили традицию отрубать врагам голову и ноги
23:10
Дочь экс-совладельца Балтийского банка лишилась подарков из-за долгов отца
23:00
Медведев заявил о начале полноценной торговой войны США против России
22:49
Девятнадцать россиян пострадали в результате взрывов на военном складе в Абхазии
22:38
Полтавченко возложил цветы к могиле Кадырова и посетил мечеть
22:19
Главный юрист Аграрного университета не понял, в чем его обвиняют
21:58
На Васильевском петербуржец стрелял в собаку, а попал в больницу
21:44
В Петербурге ограничивают движение из-за футбольных матчей
21:36
Фурсенко - Албину: Нам вместе придется разруливать 12-летние хвосты, которые тянутся за стадионом
21:24
Пожарная тревога в ЦУМе оказалась ложной
21:14
Сеть «ВКонтакте» поддержит «Матильду» прямой трансляцией
21:05
Начало симфоджаза: От Уайтмана до Дональдсона
21:00
На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов
19:39
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 августа
19:35
«Зенит» отдал защитника Цаллагова в годичную аренду в «Динамо»
19:31
Редакция “Нового Петербурга” сообщила о нападении. Оно оказалось полицейской проверкой
19:26
Второй хостел из анонсированного Смольным списка сдан мурманской компании
19:21
В Тосненском районе 65 тысяч человек останутся без воды
19:17
Сухенко: Сокращение сотрудников Исаакиевского собора — право нового директора
19:12
Источник: Ригони подписал 4-летний контракт с «Зенитом»
19:07
Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками
19:02
Трамп рассказал об изъянах закона об антироссийских санкциях
18:57
Молдавского посла вызвали в МИД РФ из-за Рогозина
18:40
Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело
18:36
Безымянный тупик в Старой Деревне стал Золотовым переулком
18:23
Банк России: Не думайте об инфляции, и её не будет
18:14
Фермы Володарского моста проданы на аукционе за сумму в сто тысяч раз выше начальной
18:07
Россия ограничит поставки белорусского мороженого из-за выявленного антибиотика
17:57
Bloomberg: Трамп подписал закон о новых санкциях против России
17:51
Преждевременные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 3,5 млн рублей
17:41
Главный тренер «Ривер Плейт» о переходе Дриусси в «Зенит»: Это не Китай
17:39
Минэкономразвития думает, как сделать шоколад дешевле
17:27
«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
17:20
МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске
17:12
Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт
17:09
Finnair готов нанять в штат пилотов без опыта
17:00
Конфликт на автовокзале в Петербурге стал международным
16:52
Петербуржцу грозит 6 лет за присвоение груза алкоголя
16:48
Вице-президент США обвинил Россию в подрыве демократии на Балканах
16:40
Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка
16:39
«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей, «Тосно» – на 60 тысяч
16:36
В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора
16:28
Росстат нашел снижение цен в России
16:18
Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти
16:04
Дореволюционное здание в Кировском районе отдадут спасателям
15:52
За взятку преподавателю в Петербурге будущие летчики могут оказаться за решеткой
15:46
Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»
15:31
Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдавии
15:28
Решение о выдворении журналиста «Новой» в Узбекистан обжалуют
15:20
На КАД новые ограничения
15:15
Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?
15:13
Шатов не тренируется с командой
15:10
УФАС смутила организация досуга жителей Коломны
15:09
В Петербурге в течение трех лет установят 1500 «умных остановок»
15:01
Коммерсанта Киндзерского признали контрабандистом, но наказали условно
14:56
Корреспондент НТВ в Москве получил в челюсть на День ВДВ
14:50
Дождь не дал десантникам «разгуляться»
14:46
ФАС потребовала у Смольного изменить способ оценки заявок в торгах по наружной рекламе
14:42
Полузащитник «Зенита» Жулиано: Я жертва перестановок Манчини
14:36
Во дворах на Пражской улице построят «объект спорта»
14:31
Главный тренер «Зенита» Манчини: Мы хотели купить Неймара, но он переходит в ПСЖ
14:29
Четвертый член «банды ГТА», участвовавший в стрельбе в Мособлсуде, умер в больнице
14:29
В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу
14:19
МИД РФ предупреждает об очередях в аэропортах ЕС
14:08
Дорожные работы собрали почти 10-километровую пробку на КАД
14:06
Песков допустил присутствие российских добровольцев в Сирии
14:00
Российских детей оградят от "опасного интернет-контента"
13:58
Журналист «Новой газеты» пытался покончить с собой в суде
13:51
Подозреваемый в изнасиловании житель Весёлого Посёлка ножом отбивался от полицейских
13:46
Суд назначил предварительное слушание по делу Улюкаева
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.08.2017 22:49

Девятнадцать россиян пострадали в результате взрывов на военном складе в Абхазии

В результате взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты доставлены 27 человек. 19 из них — россияне, отдыхавшие в регионе. Такие данные ТАСС 2 августа предоставил министр здравоохранения республики Тамаз Цахкания.

По словам чиновника, у большинства пострадавших осколочные ранения и контузии. Два человека прооперированы, не исключено, что хирургическое вмешательство понадобится еще кому-то.

Пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов заявил агентству РИА Новости о 20 получивших ранения россиянах.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики сообщает, что жертв в результате ЧП нет. Глава пресс-службы ведомства Мизан Ломия сообщил, что в результате одного из взрывов склад загорелся. Хлопки продолжаются, на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Глава правительства Абхазии Беслан Барциц находится на месте катастрофы.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени (совпадает с московским).

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Девятнадцать россиян пострадали в результате взрывов на военном складе в Абхазии
Главный юрист Аграрного университета не понял, в чем его обвиняют
На Васильевском петербуржец стрелял в собаку, а попал в больницу
Пожарная тревога в ЦУМе оказалась ложной
Редакция “Нового Петербурга” сообщила о нападении. Оно оказалось полицейской проверкой
Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками
Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело
Преждевременные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 3,5 млн рублей
«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске
Чудом выжила Настя на курорте "Игора"
К парадным кораблям ВМФ приблизились «томагавки»
Бастрыкин замкнул контрабанду на себя
Рекордная такса депутата Смехова
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
«Семейный капитал» ушел в молоко
Чтоб «Деловые линии» жили на одну зарплату
В МЧС не все Пучков
Новое ректорское дело
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Дождь не дал десантникам «разгуляться»

Александр Горшков/"Фонтанка.ру"

В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.