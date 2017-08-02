Полтавченко возложил цветы к могиле Кадырова и посетил мечеть
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вместе с делегацией городского правительства во время рабочего визита в Чечне 2 августа почтил память первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Как сообщает пресс-служба Смольного, на торжественной церемонии возложения цветов к могиле первого лидера Чечни в селении Центорой присутствовал его сын – нынешний глава республики Рамзан Кадыров.
Петербургский градоначальник отметил, что лично был знаком с его отцом и несколько раз встречался с ним. «Он отдал жизнь за то, чтобы наша страна развивалась, жила в мире. Его подвиг будет жить в памяти не только народа Чечни, но и всех народов России, всех, кто искренне любит нашу Родину», – сказал Полтавченко.
Также петербургская делегация во главе с Полтавченко посетила мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» в Грозном. В планах на 3 августа – участие в торжественном переименовании Интернациональной улицы в Санкт-Петербургскую. Мэр Грозного Муслим Хачиев, который в четверг примет участие в церемонии, сегодня проверил подготовку к мероприятию.
Итогом рабочего визита правительства Петербурга должна стать «дорожная карта» по сотрудничеству между регионами до 2020 года.
Справка:
Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. После его гибели главный проспект чеченской столицы был переименован в проспект Кадырова. Кроме того, во многих населенных пунктах республики установлены памятники Ахмату Кадырову. Один из них находится на площади в центре Грозного. Его автором является известный скульптор Зураб Церетели. В феврале 2005 года тогда исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров не поддержал идею народного собрания республики переименовать город Грозный в Ахмат-кала. В Петербурге имя Кадырова получила переправа в Красносельском районе.