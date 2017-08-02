Полтавченко возложил цветы к могиле Кадырова и посетил мечеть

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вместе с делегацией городского правительства во время рабочего визита в Чечне 2 августа почтил память первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Как сообщает пресс-служба Смольного, на торжественной церемонии возложения цветов к могиле первого лидера Чечни в селении Центорой присутствовал его сын – нынешний глава республики Рамзан Кадыров.

Петербургский градоначальник отметил, что лично был знаком с его отцом и несколько раз встречался с ним. «Он отдал жизнь за то, чтобы наша страна развивалась, жила в мире. Его подвиг будет жить в памяти не только народа Чечни, но и всех народов России, всех, кто искренне любит нашу Родину», – сказал Полтавченко.

Также петербургская делегация во главе с Полтавченко посетила мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» в Грозном. В планах на 3 августа – участие в торжественном переименовании Интернациональной улицы в Санкт-Петербургскую. Мэр Грозного Муслим Хачиев, который в четверг примет участие в церемонии, сегодня проверил подготовку к мероприятию.

Итогом рабочего визита правительства Петербурга должна стать «дорожная карта» по сотрудничеству между регионами до 2020 года.