Лиза Пескова прилетела в Крым решать проблемы севастопольских рабочих

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова побывала на судоремонтном заводе «Южный Севастополь», чтобы разобраться с многомиллионным долгом предприятия перед арендодателями.

«Это большое счастье – иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям», – поделилась дочь Дмитрия Пескова впечатлениями о командировке в Крым и Севастополь в своём Instagram 2 августа. Она написала, что о постигших завод трудностях узнала благодаря обращениям людей через эту соцсеть.

Помогать рабочим Пескова отправилась не одна, а в составе делегации Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти». В делегацию также вошли президент ассоциации Рахман Янсуков, советником которого по молодежному предпринимательству и числится Лиза Пескова, и вице-президент по развитию Александр Мундт.

В Севастополь ассоциацию предпринимателей пригласило руководство проблемного завода, сообщают на сайте «Аванти». «Южный Севастополь», который «на протяжении 20 лет воплощает в жизнь множество технически сложных и порой уникальных проектов», по данным издания «Новый Севастополь», проиграл правительству города два суда. Исправно выплачивая зарплату рабочим, предприятие, тем не менее, оказалось в должниках за аренду и рискует потерять соответствующий договор. Претензии к заводу составляют 32 миллиона рублей.

Главной целью двухдневной поездки в пресс-службе «Аванти» назвали установление взаимовыгодного сотрудничества между её участниками и предпринимательским сообществом города. Итогом должно было стать подписание соглашения между ассоциацией и заводом.

По словам Лизы Песковой, с руководством и рабочими «Южного Севастополя» делегация встретилась 1 августа сразу после прилёта. Обсудили, необходимость популяризации отрасли в целом и среди молодых специалистов в частности.

«Я впечатлена разнообразием природы, красотой души людей, болеющих за своё дело и любящих свою землю и уникальностью географического расположения региона, со всеми вытекающими отсюда потенциальными возможностями», – подытожила Лиза Пескова.

По данным СМИ, двухдневная командировка дочери пресс-секретаря президента не прошла незамеченной для Украины. За сознательное нарушение госграниц страны Лиза Пескова пополнила список «сепаратистов и агентов Кремля» в базе данных украинского сайта «Миротворец». Пользователи соцсетей тоже обратили внимание на интерес девушки к судостроительной отрасли. Знатоки отметили, что одета она была в платье из коллекции модного дома дочери Рамзана Кадырова.