Главный юрист Аграрного университета не понял, в чем его обвиняют

Главный юрист Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Руслан Магомаев не признал своей вины по уголовному делу о покушении на мошенничество, первое заседание по которому состоялось в Пушкинском районном суде 2 августа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Магомаев заслушал обвинительное заключение и объявил служителям Фемиды, что вообще не понимает, в чем его обвиняют. Он, по версии следствия, в 1,5 млн рублей оценил свои способности в покровительстве. По крайней мере, такую сумму он озвучил директору Калининградского филиала университета за опеку и избавление от дисциплинарной ответственности. Обогатиться у юриста так и не получилось. Сотрудники Федеральной служба безопасности задержали его при получении 150 тысяч рублей.

Заседание по делу Магомаева было 2 августа не единственным, касающимся Аграрного университета. За несколько часов до него Пушкинский райсуд признал виновным в получении взятки начальника управления развития и капитального строительства петербургского вуза Израиля Глузмана. Суд посчитал доказанным, что Глузман получил взятку в 200 тысяч за возможность подписания договора аренды одного из помещений университета.