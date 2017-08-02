На Васильевском петербуржец стрелял в собаку, а попал в больницу

Оружие не спасло ранившего собаку жителя Петербурга от возмездия хозяина питомца. Стрелок оказался в больнице, а защитник четвероного вместе с приятелем – в отделе полиции.

Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло 2 августа около половины четвёртого утра, когда трое местных жителей гуляли с собакой на 19-й линии Васильевского острова. Оказавшийся там же прохожий открыл стрельбу из травматического пистолета. По меньшей мере одна из пуль попала в собаку. С чем связан всплеск агрессии, пока не ясно. Хозяин питомца и его знакомый вступились за животное и на месте наказали нападавшего. Мужчина пытался отстреливаться, но не преуспел.

Полицию, по всей видимости, вызвали разбуженные пальбой местные жители. Обидчика собаки в состоянии средней тяжести забрали врачи, а двух его оппонентов увезли полицейские.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, они получили протоколы о мелком хулиганстве. Процессуальное решение в отношении оставшегося на попечении медиков 41-летнего стрелка будет принято по результатам проверки.