Фурсенко - Албину: Нам вместе придется разруливать 12-летние хвосты, которые тянутся за стадионом

Рабочая встреча президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко и вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина по поводу дальнейшей эксплуатации стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове состоялась в среду, 2 августа. Согласно опубликованному в телеграмм-канале «Новости районов Санкт-Петербурга» видеозаписи, Фурсенко заявил, что город и клуб должны вместе исправлять ошибки, совершенные за 12 лет строительства арены.

«Мы хотим вас поблагодарить за ту колоссальную работу, которую вы провели по строительству стадиона. Финальная часть была очень сложная, но она была проведена в срок и с хорошим качеством. Конечно, 12-летние хвосты тянутся, и нам вместе придется все это разруливать. Мы совместно, так как клуб городской, должны исправлять те ошибки, которые были когда-то и кем-то сделаны. Я был на многих стадионах, но этот стадион один из самых шикарных в мире», – подчеркнул Фурсенко.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился более 10 лет. На него потратили свыше 43 млрд рублей. Албин курирует стройку с декабря 2014 года, после назначения на пост вице-губернатора Петербурга.