Сеть «ВКонтакте» поддержит «Матильду» прямой трансляцией

Социальная сеть «Вконтакте» окажет поддержку новому фильму Алексея Учителя «Матильда», вокруг которого депутат Государственной думы Наталья Поклонская и сочувствующие активисты не первый месяц нагнетают скандал. Глава пресс-службы соцсети Евгений Красников объявил об этом 2 августа.

«На днях удалось заценить ту самую "Матильду" Учителя, – написал Красников на своей странице. – Фильм годный, посему было принято стратегическое решение поддержать его имеющимися в распоряжении «ВКонтакте» инструментами. В частности, планируем организовать прямую трансляцию с премьеры картины в Мариинском театре».

В интервью СМИ он добавил, что даже по рабочей версии фильма «можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению».

Представитель соцсети также рассказал про официальную группу фильма, в которой можно узнать об интересных моментах съемок, полюбоваться некоторыми кадрами с площадки и историческими изображениями.

Фильм «Матильда» выходит на экраны 26 октября.

1 августа в городах России прошли анонсированные Натальей Поклонской «стояния» против выхода фильма. Заместитель заведующего кафедрой религиоведения философского факультета МГУ Владимир Винокуров прокомментировал «Газете.ру», что такой формы богослужебного статуса, как «стояние» нет. «Это форма политического действия, облеченного в религиозную форму», – отметил эксперт.