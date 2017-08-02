На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов

Специальные места для студентов городских университетов появятся на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом заявил президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко в ходе рабочей встречи с вице-губернатором Игорем Албиным в среду, 2 августа.

«Я переговорил со всеми ректорами наших вузов, потому что студенческая аудитория самая интересная для нас. По статистике, «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство – около 39-40% – это аудитория 18-24 лет. Например, у «Спартака» главная аудитория 44+. ЦСКА где-то по серединке болтается. И я всем ректорам сказал, что у них будет отдельная зона на трибунах и привязанная к ним зона гостеприимства, где будут цвета их университетов. Они там будут, как дома находится. О том же я говорил с Кировским заводом Семененко. Нам надо внутри стадиона попытаться сделать город, чтобы это было декорировано цветами города, разными брендами, которые принадлежат городу. Я уже говорил об этом с Георгием Сергеевичем (Полтавченко – Прим.ред.), он поддержал эту идею», – подчеркнул Фурсенко.

Напомним, в ходе той же встречи Фурсенко заявил Албину, что городу и клубу придется вместе решать проблемы, накопившиеся за 12-летнее строительство стадиона.