Еще
21:42 02.08.2017
Пришлите свою новость!
21:36
Фурсенко - Албину: Нам вместе придется разруливать 12-летние хвосты, которые тянутся за стадионом
21:24
Пожарная тревога в ЦУМе оказалась ложной
21:14
Сеть «ВКонтакте» поддержит «Матильду» прямой трансляцией
21:05
Начало симфоджаза: От Уайтмана до Дональдсона
21:00
На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов
19:39
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 августа
19:35
«Зенит» отдал защитника Цаллагова в годичную аренду в «Динамо»
19:31
Редакция “Нового Петербурга” сообщила о нападении. Оно оказалось полицейской проверкой
19:26
Второй хостел из анонсированного Смольным списка сдан мурманской компании
19:21
В Тосненском районе 65 тысяч человек останутся без воды
19:17
Сухенко: Сокращение сотрудников Исаакиевского собора — право нового директора
19:12
Источник: Ригони подписал 4-летний контракт с «Зенитом»
19:07
Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками
19:02
Трамп рассказал об изъянах закона об антироссийских санкциях
18:57
Молдавского посла вызвали в МИД РФ из-за Рогозина
18:40
Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело
18:36
Безымянный тупик в Старой Деревне стал Золотовым переулком
18:23
Банк России: Не думайте об инфляции, и её не будет
18:14
Фермы Володарского моста проданы на аукционе за сумму в сто тысяч раз выше начальной
18:07
Россия ограничит поставки белорусского мороженого из-за выявленного антибиотика
17:57
Bloomberg: Трамп подписал закон о новых санкциях против России
17:51
Преждевременные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 3,5 млн рублей
17:41
Главный тренер «Ривер Плейт» о переходе Дриусси в «Зенит»: Это не Китай
17:39
Минэкономразвития думает, как сделать шоколад дешевле
17:27
«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
17:20
МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске
17:12
Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт
17:09
Finnair готов нанять в штат пилотов без опыта
17:00
Конфликт на автовокзале в Петербурге стал международным
16:52
Петербуржцу грозит 6 лет за присвоение груза алкоголя
16:48
Вице-президент США обвинил Россию в подрыве демократии на Балканах
16:40
Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка
16:39
«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей, «Тосно» – на 60 тысяч
16:36
В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора
16:28
Росстат нашел снижение цен в России
16:18
Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти
16:04
Дореволюционное здание в Кировском районе отдадут спасателям
15:52
За взятку преподавателю в Петербурге будущие летчики могут оказаться за решеткой
15:46
Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»
15:31
Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдавии
15:28
Решение о выдворении журналиста «Новой» в Узбекистан обжалуют
15:20
На КАД новые ограничения
15:15
Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?
15:13
Шатов не тренируется с командой
15:10
УФАС смутила организация досуга жителей Коломны
15:09
В Петербурге в течение трех лет установят 1500 «умных остановок»
15:01
Коммерсанта Киндзерского признали контрабандистом, но наказали условно
14:56
Корреспондент НТВ в Москве получил в челюсть на День ВДВ
14:50
Дождь не дал десантникам «разгуляться»
14:46
ФАС потребовала у Смольного изменить способ оценки заявок в торгах по наружной рекламе
14:42
Полузащитник «Зенита» Жулиано: Я жертва перестановок Манчини
14:36
Во дворах на Пражской улице построят «объект спорта»
14:31
Главный тренер «Зенита» Манчини: Мы хотели купить Неймара, но он переходит в ПСЖ
14:29
Четвертый член «банды ГТА», участвовавший в стрельбе в Мособлсуде, умер в больнице
14:29
В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу
14:19
МИД РФ предупреждает об очередях в аэропортах ЕС
14:08
Дорожные работы собрали почти 10-километровую пробку на КАД
14:06
Песков допустил присутствие российских добровольцев в Сирии
14:00
Российских детей оградят от "опасного интернет-контента"
13:58
Журналист «Новой газеты» пытался покончить с собой в суде
13:51
Подозреваемый в изнасиловании житель Весёлого Посёлка ножом отбивался от полицейских
13:46
Суд назначил предварительное слушание по делу Улюкаева
13:26
Петербургские грибники с собаками заставили лося выйти на большую дорогу
13:23
Саудовская Аравия построит суперкурорт на 50 островах Красного моря
13:17
Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии
13:13
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
13:07
Туркменский "Рэмбо"
12:50
За взятку в 200 тысяч топ-менеджер Аграрного университета заплатит 7 миллионов
12:41
Минздрав поручил провести экспертизу «Нарзана»
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
02.08.2017 21:00

На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов

Специальные места для студентов городских университетов появятся на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом заявил президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко в ходе рабочей встречи с вице-губернатором Игорем Албиным в среду, 2 августа.

«Я переговорил со всеми ректорами наших вузов, потому что студенческая аудитория самая интересная для нас. По статистике, «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство – около 39-40% – это аудитория 18-24 лет. Например, у «Спартака» главная аудитория 44+. ЦСКА где-то по серединке болтается. И я всем ректорам сказал, что у них будет отдельная зона на трибунах и привязанная к ним зона гостеприимства, где будут цвета их университетов. Они там будут, как дома находится. О том же я говорил с Кировским заводом Семененко. Нам надо внутри стадиона попытаться сделать город, чтобы это было декорировано цветами города, разными брендами, которые принадлежат городу. Я уже говорил об этом с Георгием Сергеевичем (Полтавченко – Прим.ред.), он поддержал эту идею», – подчеркнул Фурсенко.

Напомним, в ходе той же встречи Фурсенко заявил Албину, что городу и клубу придется вместе решать проблемы, накопившиеся за 12-летнее строительство стадиона.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
02.08.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома

Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
01.08.2017 16:50

УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
КЕЙ
31.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов

Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фурсенко - Албину: Нам вместе придется разруливать 12-летние хвосты, которые тянутся за стадионом
На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 августа
Второй хостел из анонсированного Смольным списка сдан мурманской компании
Сухенко: Сокращение сотрудников Исаакиевского собора — право нового директора
Фермы Володарского моста проданы на аукционе за сумму в сто тысяч раз выше начальной
В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора
На КАД новые ограничения
УФАС смутила организация досуга жителей Коломны
В Петербурге в течение трех лет установят 1500 «умных остановок»
«Газпром» поднимает паруса на Лахте
Китай все ближе, теперь — и в университетах
Трассы М-11 не будет к Чемпионату мира
Парад ВМФ - как это было
День ВМФ в Петербурге
Море шаговой доступности
Спираль 1917: «Июльские дни»
Посмотреть на парад ВМФ сверху
Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге
Автомобильный Петербург справился с подготовкой к параду
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Дождь не дал десантникам «разгуляться»

Александр Горшков/"Фонтанка.ру"

В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу

Новости компаний
КЕЙ
02.08.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома
Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
01.08.2017 16:50
УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
КЕЙ
31.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов
Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.
La Vue
28.07.2017 12:24
Открылся новый видовой ресторан La Vue
Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21
Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27
Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию
Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.