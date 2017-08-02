«Фонтанка» за 60 секунд — 2 августа

Профессор Дмитрий Травин раскрывает самую страшную цыганскую тайну российской экономики. Это пострашнее Трампа с его санкциями и резиновым долларом.

Спрос на ипотеку снова растет всем долларам назло. Все дело в том, что кто-то слишком долго терпел.

Дома жрать нечего, а они автомобили меняют. Еще немного букв об особенностях отечественного потребителя.

Ну и, чтобы закрыть экономический блок на сегодня — юный бывший муж взял кредит, чтобы оплатить заказное убийство не менее юной бывшей жены. Поколение z, они не такие, как мы.

На Дачном проспекте между тем спасли престарелого мужчину, которого супруга на полвека забаррикадировала в квартире мусором. Да, если кто-то на днях собирается в ЗАГС — подумайте дважды.

Китайцы победили журналистов. Во всяком случае, по результатам приемной кампании в петербургские вузы.

А Роспотребнадзор все-таки лишил Европейский университет лицензии. Но лицензия — как трамвай. Будет следующая.

Больше рамок, хороших и разных. Ространснадзор сделал замечание петербургскому Метрополитену и привел в пример Москву. Метрополитен огрызнулся. Но очень интеллигентно.

Бывшая улица Интернациональная в столице Чечни станет Санкт-Петербургской. Это чеченское алаверды на мост Ахмата Кадырова. Новость с глубоким философским подтекстом. Тут вам и тенденция к изоляционизму, и косвенное свидетельство того, что не родила петербургская земля героя России, симметричного Ахмат-Хаджи...

Но это все лирика, вы лучше скажите, за чей счет на этой улице будут укладывать асфальт?