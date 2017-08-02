«Зенит» отдал защитника Цаллагова в годичную аренду в «Динамо»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ибрагим Цаллагов перешел в московское «Динамо» на правах аренды Как сообщает официальный сайт динамовцев, арендное соглашение действует до конца сезона- 2017/18.

«Очень рад, что появился вариант с «Динамо» – клубом, которому я нужен, который нужен мне. Надеюсь, результатами этого перехода все останутся довольны. В «Зените» же я понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелось», – прокомментировал свой переход Цаллагов.

В сезоне-2016/17 Цаллагов отыграл 17 матчей за "Крылья Советов" (0 голов, 1 передача) и 8 матчей за "Зенит" (0 голов, 1 передача).

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили: защитник Денис Терентьев («Ростов») и Эмануэль Маммана («Лиона»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома»), нападающие Дмитрий Полоз («Ростов») и Себастьян Дриусси ("Ривер Плейт"). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде»), Вукашин Йованович (аренда в «Бордо»), Ибрагим Цаллагов (аренда в московское «Динамо»), полузащитники Мигель Данни («Славия»), Роберт Мак («ПАОК») и Артур Юсупов (аренда в «Ростов»).