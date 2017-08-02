Редакция “Нового Петербурга” сообщила о нападении. Оно оказалось полицейской проверкой

Полицейские пришли с проверкой в «Центр реабилитации доктора Суханова» на Белоостровской улице, дом 26, корпус 2. В одном из помещений центра расположена редакция газеты «Новый Петербург». Профессор Александр Суханов полагает, что неприятности связаны с нападением вымогателей, редактор «Нового Петербурга» считает визит правоохранителей политической провокацией, полиция говорит об обычной проверке.

По словам Александра Суханова, первое нападение на его клинику было совершено 20 июля, когда десять злодеев, похожих на выходцев с Кавказа, вооруженных ножами и пистолетами, якобы вымогали у него некую сумму денег. Получив отказ, они уехали на белой «Ладе Приора», а профессор не смог в тот день дозвониться до полиции. Позднее он направил письменное заявление на имя начальника петербургской полиции.

30 июля несколько мужчин кавказской внешности вновь посетили центр и были проверены сотрудниками полиции, но оружия у них обнаружено не было.

2 августа сотрудники полиции, как говорит доктор Суханов, пришли уже с проверкой деятельности его клиники, проверили ряд документов у него самого и его работников.

Заметим, что Александр Суханов именует себя также «председателем Альтернативного русского социалистического движения» (упоминаний об этом движении в Сети мы найти не смогли), а одно из помещений своего центра он предоставил редакции газеты «Новый Петербург».

Главный редактор издания Светлана Фролова видит в визите полицейских политическую подоплеку: «Они наврали, что была якобы проверка лицензионной деятельности. Это провокация. На политическом уровне».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, проходила рядовая проверка. И подчеркнули: «Пострадавших нет».