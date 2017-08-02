Второй хостел из анонсированного Смольным списка сдан мурманской компании

На торгах Фонда имущества 2 августа было сдано в аренду помещение площадью 157 кв. м на Литейном проспекте, дом 53, – в здании Шереметьевского пассажа (первый этаж). Этот адрес входит в анонсированный в декабре 2016-го Смольным список хостелов; ранее список опубликовал комитет по туризму. Глава комитета тогда заявлял, что на помещения, отобранные властями, уже есть претенденты, в основном – предприниматели среднего бизнеса.

Первый хостел из списка был сдан в аренду в июне. Арендовать помещение площадью 209,2 кв. м на Приморском проспекте тогда пожелал всего один человек, заключивший договор аренды по начальной ставке — 227 рублей за 1 кв. м в месяц. Сегодня в торгах приняли участие два претендента, победителем было признано ООО «Агентство недвижимости «Спектр» из Мурманска, которое будет платить 1 611 рублей за 1 кв. м в месяц. Победители подняли начальную цену лота с 2 839 767 до 3 038 551 рублей.

Среди других объектов из списка – здание на улице Марата, встроенные помещения в районе площади Тургенева, помещение площадью около 200 кв. м на Колокольной улице рядом с Владимирским собором, дворовый флигель на Невском пр., 106, дом на ул. Аврова в Петергофе (бывший Дворец бракосочетаний) и пр.