Сухенко: Сокращение сотрудников Исаакиевского собора — право нового директора

В Исаакиевском соборе начали сокращать штат. Об этом со ссылкой на уволенных сотрудников сообщило 2 августа издание «MR7».

Как сообщил «Фонтанке» председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, ему также поступают звонки от тех, кто попал под сокращение.

«Никаких указаний об этом ни я, ни мои заместители не давали. Я сейчас нахожусь в командировке в Чечне, когда приеду, то разберусь с ситуацией. В то же время каждый руководитель выбирает сам, каким образом вести хозяйственную деятельность, в том числе то, что касается штата», – добавил чиновник.

Вице-губернатор Владимир Кириллов также сообщил «Фонтанке», что находится в отъезде, однако, по его словам, он еще не в курсе об увольнении сотрудников музея.

По словам собеседников «Фонтанки» из музея «Исаакиевский собор», слухи о сокращении сильно раздуты.

«У нас был сильно раздутый штат, за столько лет накопилось много дармоедов, которых просили трудоустроить те или иные чиновники. На данный момент заменен пресс-секретарь, а также сократили отдел по культурным проектам. За несколько лет они сделали две большие выставки и одну передвижную, ее катают с 2009 года. При этом в отделе сидело 6 человек», – рассказал собеседник «Фонтанки».

По его словам, сокращения не коснулись хора Исаакиевского собора, якобы коллектив запретили сокращать чиновники Смольного.

Напомним, что искусствовед Юрий Мудров возглавил Исаакиевский собор в середине июня. До этого главой музея был Николай Буров, затем непродолжительное время – его заместитель Ирада Вовненко. Буров выступал против передачи РПЦ здания Исаакиевского собора.