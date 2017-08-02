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02.08.2017 19:12
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Источник: Ригони подписал 4-летний контракт с «Зенитом»

Полузащитник футбольного клуба «Индепендьенте» Эмилиано Ригони подписал четырехлетнее соглашение с «Зенитом». Об этом в своем твиттере написал аргентинский журналист Мартин Даль Лаго.

По его словам, сегодняшняя игра против «Депортес Икике» станет для 24-летннего Ригони последней в составе «Индепендьенте».

В минувшем сезоне он сыграл за «Индепендьенте» 30 матчей (26 в стартовом составе), в которых забил 11 голов.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили: защитник Денис Терентьев («Ростов») и Эмануэль Маммана («Лиона»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома»), нападающие Дмитрий Полоз («Ростов») и Себастьян Дриусси ("Ривер Плейт"). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде») и Вукашин Йованович (аренда в «Бордо»), полузащитники Мигель Данни («Славия»), Роберт Мак («ПАОК») и Артур Юсупов (аренда в «Ростов»).


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