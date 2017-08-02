Еще
19:57 02.08.2017
Пришлите свою новость!
19:39
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 августа
19:35
«Зенит» отдал защитника Цаллагова в годичную аренду в «Динамо»
19:31
Редакция “Нового Петербурга” сообщила о нападении. Оно оказалось полицейской проверкой
19:26
Второй хостел из анонсированного Смольным списка сдан мурманской компании
19:21
В Тосненском районе 65 тысяч человек останутся без воды
19:17
Сухенко: Сокращение сотрудников Исаакиевского собора — право нового директора
19:12
Источник: Ригони подписал 4-летний контракт с «Зенитом»
19:07
Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками
19:02
Трамп рассказал об изъянах закона об антироссийских санкциях
18:57
Молдавского посла вызвали в МИД РФ из-за Рогозина
18:40
Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело
18:36
Безымянный тупик в Старой Деревне стал Золотовым переулком
18:23
Банк России: Не думайте об инфляции, и её не будет
18:14
Фермы Володарского моста проданы на аукционе за сумму в сто тысяч раз выше начальной
18:07
Россия ограничит поставки белорусского мороженого из-за выявленного антибиотика
17:57
Bloomberg: Трамп подписал закон о новых санкциях против России
17:51
Преждевременные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 3,5 млн рублей
17:41
Главный тренер «Ривер Плейт» о переходе Дриусси в «Зенит»: Это не Китай
17:39
Минэкономразвития думает, как сделать шоколад дешевле
17:27
«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
17:20
МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске
17:12
Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт
17:09
Finnair готов нанять в штат пилотов без опыта
17:00
Конфликт на автовокзале в Петербурге стал международным
16:52
Петербуржцу грозит 6 лет за присвоение груза алкоголя
16:48
Вице-президент США обвинил Россию в подрыве демократии на Балканах
16:40
Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка
16:39
«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей, «Тосно» – на 60 тысяч
16:36
В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора
16:28
Росстат нашел снижение цен в России
16:18
Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти
16:04
Дореволюционное здание в Кировском районе отдадут спасателям
15:52
За взятку преподавателю в Петербурге будущие летчики могут оказаться за решеткой
15:46
Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»
15:31
Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдавии
15:28
Решение о выдворении журналиста «Новой» в Узбекистан обжалуют
15:20
На КАД новые ограничения
15:15
Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?
15:13
Шатов не тренируется с командой
15:10
УФАС смутила организация досуга жителей Коломны
15:09
В Петербурге в течение трех лет установят 1500 «умных остановок»
15:01
Коммерсанта Киндзерского признали контрабандистом, но наказали условно
14:56
Корреспондент НТВ в Москве получил в челюсть на День ВДВ
14:50
Дождь не дал десантникам «разгуляться»
14:46
ФАС потребовала у Смольного изменить способ оценки заявок в торгах по наружной рекламе
14:42
Полузащитник «Зенита» Жулиано: Я жертва перестановок Манчини
14:36
Во дворах на Пражской улице построят «объект спорта»
14:31
Главный тренер «Зенита» Манчини: Мы хотели купить Неймара, но он переходит в ПСЖ
14:29
Четвертый член «банды ГТА», участвовавший в стрельбе в Мособлсуде, умер в больнице
14:29
В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу
14:19
МИД РФ предупреждает об очередях в аэропортах ЕС
14:08
Дорожные работы собрали почти 10-километровую пробку на КАД
14:06
Песков допустил присутствие российских добровольцев в Сирии
13:58
Журналист «Новой газеты» пытался покончить с собой в суде
13:51
Подозреваемый в изнасиловании житель Весёлого Посёлка ножом отбивался от полицейских
13:46
Суд назначил предварительное слушание по делу Улюкаева
13:26
Петербургские грибники с собаками заставили лося выйти на большую дорогу
13:23
Саудовская Аравия построит суперкурорт на 50 островах Красного моря
13:17
Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии
13:13
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
13:07
Туркменский "Рэмбо"
12:50
За взятку в 200 тысяч топ-менеджер Аграрного университета заплатит 7 миллионов
12:41
Минздрав поручил провести экспертизу «Нарзана»
12:38
Годовой объем возобновляемых ресурсов на Земле закончился
12:31
Четверо болельщиков "Тосно" сели на скамейку штрафников
12:19
Россияне потратили 890 млрд рублей на машины за полгода
12:13
Курс евро вырос до годового рекорда
12:04
В метро Хельсинки человек упал под поезд
11:58
Дело велосипедиста, насмерть сбившего ребенка в Шуваловском парке, дошло до суда
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.08.2017 19:07

Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками

Испорченный отдых петербуржцев обернулся реальным сроком для сотрудницы турфирмы. За каждый из похищенных миллионов она получила по году лишения свободы.

Как сообщает 2 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга, дополнительный заработок за счёт желающих отдохнуть обеспечила себе старший менеджер компании «Самолёт». Клиентов фирмы она обманывала с июня по декабрь 2014 года. Установлено, что за это время она похитила чуть более двух миллионов рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что потерпевшими по делу проходят 20 человек. http://www.fontanka.ru/2016/03/24/059/ После оплаты путёвки им выдавали соответствующие документы, но принимающая сторона ни денег, ни сведений об отдыхающих не получала.

Смольнинский районный суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и на два с половиной года отправил её в колонию общего режима. Под стражу её взяли в зале суда.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Редакция “Нового Петербурга” сообщила о нападении. Оно оказалось полицейской проверкой
Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками
Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело
Преждевременные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 3,5 млн рублей
«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске
Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт
Петербуржцу грозит 6 лет за присвоение груза алкоголя
За взятку преподавателю в Петербурге будущие летчики могут оказаться за решеткой
Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»
Чудом выжила Настя на курорте "Игора"
К парадным кораблям ВМФ приблизились «томагавки»
Бастрыкин замкнул контрабанду на себя
Рекордная такса депутата Смехова
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
«Семейный капитал» ушел в молоко
Чтоб «Деловые линии» жили на одну зарплату
В МЧС не все Пучков
Новое ректорское дело
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Дождь не дал десантникам «разгуляться»

Александр Горшков/"Фонтанка.ру"

В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.