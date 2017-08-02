Менеджер петербургской турфирмы сядет на 2,5 года за аферу с путёвками

Испорченный отдых петербуржцев обернулся реальным сроком для сотрудницы турфирмы. За каждый из похищенных миллионов она получила по году лишения свободы.

Как сообщает 2 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга, дополнительный заработок за счёт желающих отдохнуть обеспечила себе старший менеджер компании «Самолёт». Клиентов фирмы она обманывала с июня по декабрь 2014 года. Установлено, что за это время она похитила чуть более двух миллионов рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что потерпевшими по делу проходят 20 человек. http://www.fontanka.ru/2016/03/24/059/ После оплаты путёвки им выдавали соответствующие документы, но принимающая сторона ни денег, ни сведений об отдыхающих не получала.

Смольнинский районный суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и на два с половиной года отправил её в колонию общего режима. Под стражу её взяли в зале суда.