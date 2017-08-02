Трамп рассказал об изъянах закона об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп 2 августа заявил, что подписанный им ранее закон о санкциях в отношении России, КНДР и Ирана обладает серьезными изъянами. Его заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

«В законе все еще остаются серьезные изъяны, особенно потому, что он посягает на право исполнительной ветви вести переговоры. Конгресс не смог даже договориться о законе о здравоохранении после семи лет обсуждений. Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон усложнит для США процесс заключения хороших сделок на благо американского народа и сблизит Китай, Россию и КНДР. Создатели нашей конституции поручили вести международные дела президенту. Этот закон докажет мудрость их выбора», — сказал он.

Вместе с этим Трамп подчеркнул, что подписал закон о санкциях «ради национального единства» США.