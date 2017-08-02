Молдавского посла вызвали в МИД РФ из-за Рогозина

2 августа в МИД России был приглашен посол Республики Молдова Андрей Негуца. Дипломату выразили протест по поводу объявления вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Ноту протеста Негуце вручил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Было подчёркнуто, что российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Молдавией. Хорошо известны принятые меры в торгово-экономической области, в сфере миграции, на других направлениях нашего взаимодействия. С этим контрастируют безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений", – говорится в сообщении МИД РФ.

Особо отмечено, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран.

"Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль «правофлангового» в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против РФ. Все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ", – подчеркнуто в нём.

В российском МИДе считают, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом. Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования.