Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело

Прямой эфир с празднования Дня воздушно-десантных войск в Москве, во время которого корреспондент телеканала НТВ Никита Развожаев получил удар в челюсть от нетрезвого хулигана, закончился уголовным делом. Инцидент квалифицировали как побои, сообщила 2 августа прокуратура столицы.

Конфликт произошел во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Бородатый мужчина в белой футболке с надписью «Оплот» (вооруженное подразделение, сформировавшееся в Донецке в 2014 году, подконтрольное главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко) вмешался в эфир, а на просьбу журналиста прекратить — ударил того кулаком по лицу. Наблюдавшие за этим десантники никак не вмешались в ситуацию.

Обидчик корреспондента вскоре был задержан правоохранителями.