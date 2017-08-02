Фермы Володарского моста проданы на аукционе за сумму в сто тысяч раз выше начальной
Старые арочные фермы Володарского моста 2 августа проданы на аукционе Фонда имущества.
Как рассказали «Фонтанке» источники в градозащитной среде, сооружения, оцененные городом в один рубль, подорожали в ходе торгов в сто тысяч раз — то есть были куплены за сто тысяч рублей. Напомним, условием для покупателя является обязательство вывезти конструкции с того места, где они находятся с момента ремонта моста, начатого в 1986 году, – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, уч. 165/6 (земля находится в частной собственности).
Претендентов на торгах было трое, победителем оказался Андрей Горбань.
Конструкции не являются памятником, покупатель может только вывезти их и использовать как лом. Впрочем, для местных жителей, градозащитников и ценителей «непарадного Петербурга» сооружения были интересны сами по себе — в Новосаратовку ездили специально, чтобы их увидеть.
Справка:
Две демонтированные конструкции Володарского моста, длиной 100 м и шириной 27 м каждая, представляют собой два монолитных пролетных сооружения; каждое состоит из двух гибких железобетонных арочных ферм, армированных стальными трубками, связанными с расположенной между ними проезжей частью. Сооружениям уже 81 год, изначально они возводились на первом Володарском мосту в 1932-36 годах. 6 ноября 1936 года мост был торжественно открыт для движения. Тогда он представлял собой трёхпролётное железобетонное арочное сооружение с ездой понизу, с двукрылым раскрывающимся разводным пролётом и двумя путепроводами на обоих берегах Невы.
В годы Великой Отечественной войны Володарский мост использовался как дублёр Финляндского железнодорожного моста.
В 1970—1971 годах была проведена реконструкция отдельных частей переправы. 10 сентября 1985 года проходивший под мостом плавучий док задел крылья сооружения, блокировав разводной механизм. Неисправность была устранена, но после этого на мосту продолжали возникать аварийные ситуации. Приборы показывали прогиб пролётных строений до 30 см, который постепенно увеличивался. В 1986 году мост был закрыт на реконструкцию. В результате от старого сооружения остались только опоры, которые сделали шире и надёжнее. Старые мостовые пролёты отбуксировали выше по течению Невы в район деревни Новосаратовка.