Фермы Володарского моста проданы на аукционе за сумму в сто тысяч раз выше начальной

Старые арочные фермы Володарского моста 2 августа проданы на аукционе Фонда имущества.

Как рассказали «Фонтанке» источники в градозащитной среде, сооружения, оцененные городом в один рубль, подорожали в ходе торгов в сто тысяч раз — то есть были куплены за сто тысяч рублей. Напомним, условием для покупателя является обязательство вывезти конструкции с того места, где они находятся с момента ремонта моста, начатого в 1986 году, – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, уч. 165/6 (земля находится в частной собственности).

Претендентов на торгах было трое, победителем оказался Андрей Горбань.

Конструкции не являются памятником, покупатель может только вывезти их и использовать как лом. Впрочем, для местных жителей, градозащитников и ценителей «непарадного Петербурга» сооружения были интересны сами по себе — в Новосаратовку ездили специально, чтобы их увидеть.