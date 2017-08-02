Российских детей оградят от "опасного интернет-контента"

02.08.2017 14:00

В 2020 году в РФ должна появиться "Национальная система фильтрации интернет-трафика", которая призвана защитить детей от "негативного и опасного контента", сообщает "Лига Безопасного Интернета". Директор ЛБИ Денис Давыдов в эфире [Фонтанки.Офис] заявил, что новый инструмент "коррекции" рунета - это не цензура.

Организация "Лига Безопасного Интернета" (ЛБИ) ранее по собственной инициативе тестировала работу систем, обеспечивающих фильтрацию интернет-трафика. Создание такой системы в масштабах всего государства теперь закреплено в госпрограмме "Цифровая экономика".

Директор ЛБИ Денис Давыдов в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] заявил о том, что новый инструмент коррекции рунета не приведёт к цензуре, а также о том, что эти решения идентичны "мировому опыту". При этом лоббист борьбы за нравственность признался, что сам в детстве не соблюдал абсолютно все родительские запреты:

Текстовую версию этого интервью читайте на "Фонтанке" в материале Николая Нелюбина "Чистым детям – чистый интернет".

Аудиоподкаст эфира: