Российских детей оградят от "опасного интернет-контента"
Организация "Лига Безопасного Интернета" (ЛБИ) ранее по собственной инициативе тестировала работу систем, обеспечивающих фильтрацию интернет-трафика. Создание такой системы в масштабах всего государства теперь закреплено в госпрограмме "Цифровая экономика".
Директор ЛБИ Денис Давыдов в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] заявил о том, что новый инструмент коррекции рунета не приведёт к цензуре, а также о том, что эти решения идентичны "мировому опыту". При этом лоббист борьбы за нравственность признался, что сам в детстве не соблюдал абсолютно все родительские запреты:
Текстовую версию этого интервью читайте на "Фонтанке" в материале Николая Нелюбина "Чистым детям – чистый интернет".
Аудиоподкаст эфира:
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