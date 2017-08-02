Bloomberg: Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, сообщает 2 августа Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

Трамп не сможет отменять санкции или выводить из-под них конкретных лиц личным указом. Такие решения могут приниматься только после согласования с Конгрессом, пишет "112. Украина"

Санкции также запрещают частные инвестиции в сумме более 10 млн долларов в российские приватизационные сделки и ограничивают инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн доллапров. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода "Северный поток-2", уверяет издание.

Отметим, 27 июля американский сенат принял законопроект о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 парламентариев, двое выступили против.