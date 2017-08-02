Главный тренер «Ривер Плейт» о переходе Дриусси в «Зенит»: Это не Китай

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, из которого в «Зенит» перешел нападающий Себастьян Дриусси, прокомментировал переезд футболиста в Петербург.

«Продажа Дриусси еще один удар для нас, но это было неизбежно. Когда игрок выходит на определенный уровень, всегда есть вероятность, что им заинтересуются. Россия хоть и не входит в число ведущих европейских первенств, но нельзя забывать, что за него заплатили 22 миллиона евро. К тому же Россия – это не Китай. Дриусси сыграет в Лиге Европы и выйдет на европейский рынок. Если Себастьян проведет хороший сезон в «Зените», он быстро сможет перейти в большой европейский клуб», – цитирует Гальярдо аргентинское издание Clarin.

Напомним, на счету Дриусси два гола в трех матчах за «Зенит». О подписании контракта с Дриусси «Зенит» объявил 6 июля. По неофициальной информации, петербуржцы заплатили за него 21 млн евро.