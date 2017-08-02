Минэкономразвития думает, как сделать шоколад дешевле

Россия собирается продлить действие нулевых пошлин на ввоз нескольких видов сырья для производства шоколада, следует из сообщения, опубликованного на сайте Минэкономразвития.

Как говорится в документе, комиссия по экономическому развитию и интеграции под председательством главы ведомства Максима Орешкина одобрила решение об установлении нулевой пошлины на необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир сроком до конца 2019 года.

Ранее пошлины были обнулены в марте 2016 года, но срок льгот должен был истечь в конце 2017 года. В МЭР рассчитывают, что данная мера повысит конкурентоспособность отечественных производителей кондитерских изделий, основными соперниками которых сейчас являются производители Украины и государств Европейского союза.

По оценке Центра исследований кондитерского рынка, продление обнуления пошлин позволит российским производителям поддержать объемы выпуска. После шокового роста цен в течение 2015 года потребление шоколадных кондитерских изделий восстанавливается достаточно медленными темпами, к тому же отмечается сокращение экспортных поставок, и отечественным производителям было бы намного сложнее работать при увеличении ввозных пошлин, отмечает исполнительный директор организации Елизавета Никитина.