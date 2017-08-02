«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
Московский районный суд в Петербурге вынес приговор руководителям некогда крупнейшего мясного импортера в Россию «Рубеж». За обман коллеги по бизнесу они отправятся в колонию на 8 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 2 августа, Ивана Капитонова, Василия Верюжского и Павла Кукенко судили не только за мошенничество, но и за ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием. В суде было доказано, что в октябре 2009 года совладельцы группы компаний «Рубеж» Капитонов и Верюжский купили фирму, обладающую тарифными квотами на ввоз мяса в Россию рыночной стоимостью более 1,7 млрд рублей.
Кукенко, который выступал посредником в сделке, обещал владельцу компании, что после купли-продажи он будет включен в состав бенефициаров бизнеса. И последний продал долю стоимостью 4 млрд рублей за 45 тысяч рублей. После этого он был полностью отстранен от получения прибыли.
«Кроме того, Капитонов и Верюжский создали условия для лишения одного из банков города права на обращение взыскания на имущество подконтрольной им организации, в результате чего банку причинен ущерб на сумму около 3 млрд рублей», – сообщает надзорное ведомство.
Суд приговорил Капитонова и Верюжского не только к реальному сроку, но и к штрафу в размере 500 тыс. рублей каждого. Кукенко осужден на 3 года лишения свободы, но за время следствия он успел фактически отбыть наказание и был освобожден в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Справка:
Группа компаний «Рубеж» была основана в начале 2000-х годов Василием Верюжским и Геннадием Хрючкиным (им принадлежало по 35% бизнеса, еще 10% было у Сергея Туркина и 20% — у Владимира Ульянова). До 2008 года группа занимала около 10% российского рынка импорта мяса, а также активно развивала собственное производство в России. По данным СПАРК, до кризиса выручка холдинга достигала 20 млрд рублей. Начиная с 2010 года основные юрлица группы (ООО «Рубеж-плюс Регион», ООО «ГПК «Рубеж», ООО «ГПК») обанкротились. Однако основные активы были выкуплены структурами, связанными с владельцами «Рубежа». В 2011 году Василий Верюжский объявлял о намерении инвестировать 10 млрд рублей в модернизацию Псковской и Новгородской птицефабрик. Однако уже в начале 2013 года на них тоже начались процедуры банкротства из-за долгов перед Сбербанком. В 2014 году Василия Верюжского задержали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденной по заявлению экс-партнера предпринимателя по холдингу «Рубеж» Геннадия Хрючкина.