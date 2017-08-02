МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске

Министерство иностранных дел РФ сообщило об обстреле российского посольства в столице Сирии.

Официальное заявление по этому поводу 2 августа размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

"2 августа комплекс Посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", – говорится в нём.

МИД РФ в очередной раз решительно осудил террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. "Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети", – сообщает министерство.

"Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции", – добавлено в сообщении.